Битва гигантов: Amazon обходит Apple в рейтинге крупнейших брендов

Компания Amazon стала крупнейшим мировым брендом

Компания Amazon стала крупнейшим мировым брендом в 2023 году, достигнув стоимости в $299,28 млрд, несмотря на снижение на $51 млрд за последний год.

Согласно исследованию, проведённому финансовым аналитическим агентством TradingPedia, американский гигант электронной коммерции поднялся на вершину рейтинга, опередив прошлогоднего лидера Apple, который потерял 16% своей стоимости, упав до $297,51 млрд.

Третье место занял Google, увеличив свою стоимость почти на $18 млрд по сравнению с прошлым годом и достигнув отметки в $231,38 млрд.