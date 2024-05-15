Опасная инфекция на борту самолета из Антальи в Дублин: как защитить себя

На рейсе из Турции в Ирландию обнаружили пассажира с корью

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

На борту самолета неназванной иностранной авиакомпании, выполнявшего рейс из Турции в Ирландию, был обнаружен пассажир с корью. Об этом сообщает The Irish Independent.

Фото: airliners.net by Alex Beltyukov is licensed under CC BY-SA 3.0

Самолет следовал из Антальи в Дублин 6 мая. Пассажирам рейса впоследствии разослали уведомление о том, что у одного из их попутчиков выявлено опасное инфекционное заболевание.

В статье подчеркивается, что это уже третий случай в 2024 году, когда пассажирам, направляющимся в Ирландию, сообщают о зараженном корью попутчике, что ставит их под угрозу. Особенно уязвимы к болезни беременные женщины, дети до одного года и люди с ослабленным иммунитетом.