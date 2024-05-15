"Мы ругаемся": Топалов рассказал, что помогает ему сохранять брак с Тодоренко

Певец Влад Топалов в программе "Человек-невидимка" признался, что благодаря терапии его брак с телеведущей Региной Тодоренко не раз удалось спасти. Его слова приводит "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу телеканала ТВ-3.
Топалов не стал скрывать, что до второй женитьбы не раз оказывался на краю пропасти, но в последние годы его жизнь сильно изменилась к лучшему во всех сферах. Сам он считает такую трансформацию "чудом".
Но, как и в любых отношениях, даже в браке с Региной Тодоренко, подарившей ему двоих сыновей, у них случаются конфликты.
"Конечно, как все люди, мы ругаемся. Я очень темпераментный, и моя жена, скажем так, не менее", — поделился Топалов.
Мужчина также подчеркнул, что у них с супругой разное прошлое и разные взгляды на жизнь.
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