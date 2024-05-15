Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова попала в дорожную аварию

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о дорожно-транспортном происшествии с её участием.
Брухунова записала видео в "Инстаграм"*, в котором поведала историю о ДТП. Жена Петросяна рассказала, что она ехала на такси. Таксист в какой-то момент не заметил пешеходов и чуть было не задавил проходящих людей.
Водитель резко затормозил, а Татьяна ударилась во время торможения о впереди стоящее кресло. Брухунова объяснила, что ей было не больно, однако она испытала сильный стресс.
"Чуть Богу душу не отдала", — призналась Татьяна.
Ранее Татьяна Брухунова опубликовала фото в пижаме в интерьере питерской квартиры.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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