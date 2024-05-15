Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова попала в дорожную аварию

Жена Петросяна Татьяна Брухунова попала в ДТП

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о дорожно-транспортном происшествии с её участием.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Брухунова записала видео в "Инстаграм"*, в котором поведала историю о ДТП. Жена Петросяна рассказала, что она ехала на такси. Таксист в какой-то момент не заметил пешеходов и чуть было не задавил проходящих людей.

Водитель резко затормозил, а Татьяна ударилась во время торможения о впереди стоящее кресло. Брухунова объяснила, что ей было не больно, однако она испытала сильный стресс.

"Чуть Богу душу не отдала", — призналась Татьяна.

Ранее Татьяна Брухунова опубликовала фото в пижаме в интерьере питерской квартиры.

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