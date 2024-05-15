Гении собачьего мира: какие породы псов считаются не обделенными интеллектом

Кинологи назвали умные породы собак

3:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки являются не только преданными друзьями и спутниками человека, но и поражают своим умом. Они способны учиться, исполнять задания и даже принимать решения.

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Многие породы выделяются благодаря своему интеллекту, послушанию и трудолюбию.

В данной статье мы поговорим о пятерке самых интеллектуальных пород собак согласно классификации канадского профессора Стенли Корена.

Бордер-колли

Бордер-колли признаны самыми умными собаками в мире. Эта порода произошла от пастушьих собак, стороживших стада овец на границе Англии и Шотландии.

Бордер-колли обладают высокой энергией, инстинктами и трудоголичным характером. Они быстро обучаются и способны выполнять сложные задачи, а также успешно участвуют в агилити и других спортивных состязаниях благодаря своей быстроте и вниманию. К тому же, эти собаки дружелюбны и не требовательны в уходе, что делает их отличными семейными питомцами.

Пудель

Пудель занимает второе место в списке умных пород. Эти собаки происходят от охотничьих пород, используемых для охоты на птиц. Пудели обладают кудрявой шерстью и представлены в различных размерах, от стандартных до миниатюрных. Они известны своей сообразительностью, обучаемостью и адаптивностью, часто выступая в цирках. Пудели также известны своей дружелюбностью и преданностью, они любят внимание своих хозяев.

Немецкая овчарка

На третьем месте находится немецкая овчарка, порода, выведенная в Германии в конце XIX века как универсальная рабочая собака. Немецкие овчарки обладают высоким уровнем интеллекта, верностью и бесстрашием. Они могут выполнять множество функций, от пастушьих до службы в полиции или армии. Они также идеально подходят для семейного общения и защиты дома.

Золотистый ретривер

Четвертое место занимает золотистый ретривер, порода, происходящая от охотничьих собак, задействованных для подачи дичи из воды. Золотистые ретриверы обладают отличным обонянием, ловкостью, послушанием и добродушием. Они могут выполнять разнообразные задачи, включая поиск и спасение, а также сопровождение лиц с ограниченными возможностями. Эти собаки любят играть и взаимодействовать с хозяином и другими животными, являясь популярными семейными питомцами.

Доберман

Пятое место принадлежит доберману, породе, выведенной в Германии в XIX веке в качестве охранной собаки. Доберманы обладают мощным телосложением, выносливостью, храбростью и преданностью. Они могут выполнять различные функции, от охраны до службы в армии или полиции. Доберманы легко обучаются и подчиняются командам хозяина, а также способны быть нежными и ласковыми с членами своей семьи.

Это список пяти самых умных пород собак по мнению Стенли Корена. Однако стоит помнить, что интеллект собак зависит не только от породы, но и от индивидуальных качеств, условий жизни и обучения. Любая собака может стать умной и послушной при достаточном внимании и времени.