Редкое фото: как выглядит муж-спортсмен Алёны Бабенко

Актриса Алёна Бабенко в своем блоге опубликовала редкий снимок с супругом, мастером спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуардом Субочем. Таким образом она отметила годовщину свадьбы с возлюбленным.
Артистка вышла замуж за бизнесмена в 2011 году. При этом она отмечала, что на тот момент ее сыну Никите было 19 лет. С отцом своего ребенка она рассталась, так как "позволяла себе гулять и поздно возвращаться домой". Юноша тяжело перенес разрыв отношений между родителями, но позднее смог принять случившееся.
В настоящее время Никита Бабенко вместе с женой и сыном Теодором не живет в России. Актриса периодически летает к родным.
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