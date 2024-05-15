Редкое фото: как выглядит муж-спортсмен Алёны Бабенко

Алёна Бабенко отметила годовщину свадьбы с мужем и показала редкое фото

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Алёна Бабенко в своем блоге опубликовала редкий снимок с супругом, мастером спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуардом Субочем. Таким образом она отметила годовщину свадьбы с возлюбленным.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Эдуарда Субоча в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка вышла замуж за бизнесмена в 2011 году. При этом она отмечала, что на тот момент ее сыну Никите было 19 лет. С отцом своего ребенка она рассталась, так как "позволяла себе гулять и поздно возвращаться домой". Юноша тяжело перенес разрыв отношений между родителями, но позднее смог принять случившееся.

В настоящее время Никита Бабенко вместе с женой и сыном Теодором не живет в России. Актриса периодически летает к родным.

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