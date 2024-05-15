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Запечённый лосось по-средиземноморски: готовится в духовке в фольге. Если следовать рецепту, то рыбка получается очень сочной!

Запечённый лосось по-средиземноморски: рецепт

1:33
Еда

Лосось — жирная рыба, но если её неправильно готовить, то можно легко пересушить. Эта рыбка готовится с душистым розмарином, если следовать рецепту, то получается очень сочной.

Запечённый лосось по-средиземноморски: рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 кг филе лосося
  • 5 веточек свежего розмарина
  • 2 маленьких лимона
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 2 столовые ложки рыжикового масла
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
  • 4 зубчика чеснока, очищенных и крупно нарезанных
  • Базилик, тимьян, петрушка и укроп

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 165 градусов.
  2. Застелите форму для запекания алюминиевой фольгой. Слегка смажьте её рыжиковым маслом, затем расположите несколько веточек розмарина посередине. Нарежьте один из лимонов тонкими ломтиками и разложите половину ломтиков рядом с розмарином.
  3. Положите лосося на лимонную подушку и сбрызните оливковым маслом. Посолите и поперчите.
  4. Сверху разложите зубчики чеснока и выложите на лосося оставшийся розмарин и ломтики лимона. Выжмите сок из второго лимона, а затем полейте им сверху рыбу.
  5. Загните края алюминиевой фольги, чтобы запечатать рыбу. Запекайте в течение 20 минут. Приоткройте фольгу, снова верните рыбу в духовку. Готовьте 3 минуты.
Вы удивитесь, какой он СОЧНЫЙ! ЛОСОСЬ в духовке за 7 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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