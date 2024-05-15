Запечённый лосось по-средиземноморски: готовится в духовке в фольге. Если следовать рецепту, то рыбка получается очень сочной!

Лосось — жирная рыба, но если её неправильно готовить, то можно легко пересушить. Эта рыбка готовится с душистым розмарином, если следовать рецепту, то получается очень сочной.
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Ингредиенты
1 кг филе лосося
5 веточек свежего розмарина
2 маленьких лимона
2 столовые ложки оливкового масла
2 столовые ложки рыжикового масла
1 чайная ложка соли
1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
4 зубчика чеснока, очищенных и крупно нарезанных
Базилик, тимьян, петрушка и укроп
Приготовление
Разогрейте духовку до 165 градусов.
Застелите форму для запекания алюминиевой фольгой. Слегка смажьте её рыжиковым маслом, затем расположите несколько веточек розмарина посередине. Нарежьте один из лимонов тонкими ломтиками и разложите половину ломтиков рядом с розмарином.
Положите лосося на лимонную подушку и сбрызните оливковым маслом. Посолите и поперчите.
Сверху разложите зубчики чеснока и выложите на лосося оставшийся розмарин и ломтики лимона. Выжмите сок из второго лимона, а затем полейте им сверху рыбу.
Загните края алюминиевой фольги, чтобы запечатать рыбу. Запекайте в течение 20 минут. Приоткройте фольгу, снова верните рыбу в духовку. Готовьте 3 минуты.
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