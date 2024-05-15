Запечённый лосось по-средиземноморски: готовится в духовке в фольге. Если следовать рецепту, то рыбка получается очень сочной!

Запечённый лосось по-средиземноморски: рецепт

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Лосось — жирная рыба, но если её неправильно готовить, то можно легко пересушить. Эта рыбка готовится с душистым розмарином, если следовать рецепту, то получается очень сочной.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1 кг филе лосося

5 веточек свежего розмарина

2 маленьких лимона

2 столовые ложки оливкового масла

2 столовые ложки рыжикового масла

1 чайная ложка соли

1/4 чайной ложки молотого чёрного перца

4 зубчика чеснока, очищенных и крупно нарезанных

Базилик, тимьян, петрушка и укроп

Приготовление

Разогрейте духовку до 165 градусов. Застелите форму для запекания алюминиевой фольгой. Слегка смажьте её рыжиковым маслом, затем расположите несколько веточек розмарина посередине. Нарежьте один из лимонов тонкими ломтиками и разложите половину ломтиков рядом с розмарином. Положите лосося на лимонную подушку и сбрызните оливковым маслом. Посолите и поперчите. Сверху разложите зубчики чеснока и выложите на лосося оставшийся розмарин и ломтики лимона. Выжмите сок из второго лимона, а затем полейте им сверху рыбу. Загните края алюминиевой фольги, чтобы запечатать рыбу. Запекайте в течение 20 минут. Приоткройте фольгу, снова верните рыбу в духовку. Готовьте 3 минуты.