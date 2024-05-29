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Кофейный смузи с грецкими орехами: настоящий коктейль молодости. Этот напиток замедлит процессы старения!

Кофейно-ореховый смузи: в нём много белка и клетчатки

0:51
Еда

Смузи — один из лучших способов добавить полезные грецкие орехи в свой рацион. 

Кофейно-ореховый смузи: в нём много белка и клетчатки
Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Стоит отметить, что в грецких орехах много белка, клетчатки и углеводов, а также полезных жиров омега-3 и омега-6. Орехи замедляют процессы старения, уменьшают уровень "плохого" холестерина.

Ингредиенты

  • 2 чашки молока
  • Мёд или финики без косточек
  • 1/2 стакана грецких орехов
  • 1 банан среднего размера, замороженный
  • 1 порция эспрессо
  • 1 столовая ложка горохового протеинового порошка
  • 3 чайные ложки смеси какао

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере. 

Если вы используете финики в качестве подсластителя, замочите их в молоке примерно на час перед приготовлением или на ночь.

Смузи из грецкого ореха: самая полезная вещь
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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