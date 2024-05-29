Кофейный смузи с грецкими орехами: настоящий коктейль молодости. Этот напиток замедлит процессы старения!

Смузи — один из лучших способов добавить полезные грецкие орехи в свой рацион.
Стоит отметить, что в грецких орехах много белка, клетчатки и углеводов, а также полезных жиров омега-3 и омега-6. Орехи замедляют процессы старения, уменьшают уровень "плохого" холестерина.
Смешайте все ингредиенты в блендере.
Если вы используете финики в качестве подсластителя, замочите их в молоке примерно на час перед приготовлением или на ночь.
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