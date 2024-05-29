Кофейный смузи с грецкими орехами: настоящий коктейль молодости. Этот напиток замедлит процессы старения!

Кофейно-ореховый смузи: в нём много белка и клетчатки

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Смузи — один из лучших способов добавить полезные грецкие орехи в свой рацион.

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Стоит отметить, что в грецких орехах много белка, клетчатки и углеводов, а также полезных жиров омега-3 и омега-6. Орехи замедляют процессы старения, уменьшают уровень "плохого" холестерина.

Ингредиенты

2 чашки молока

Мёд или финики без косточек

1/2 стакана грецких орехов

1 банан среднего размера, замороженный

1 порция эспрессо

1 столовая ложка горохового протеинового порошка

3 чайные ложки смеси какао

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере.

Если вы используете финики в качестве подсластителя, замочите их в молоке примерно на час перед приготовлением или на ночь.