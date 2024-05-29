Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актрису Яну Поплавскую расстроили новости о разводе певицы Алсу
Соседка Преснякова заявила, что внук Пугачёвой снизил цену для продажи дома в РФ
Эйфелева башня увеличит стоимость билетов на 20%
Как быстро и эффективно устранить мешки под глазами
Лучшие варианты автомобилей с пробегом до 1 млн рублей
Жена комика Мусагалиева не работает 16 лет из-за заботы о детях и семье
Эти признаки у растений говорят о нехватке воды
МИД РФ: туристам нужны расширенные полисы страхования для безопасных поездок
Виктория Боня решила зарыть топор войны с брендом Chanel
Фитнес-тренер назвала две вещи, которые необходимо делать для формирования тонкой талии

Фитнес-тренер развеяла мифы о создании тонкой талии с помощью упражнений

1:43
Спорт

Фитнес-тренер Наталья Горбунова поделилась своими мыслями о том, что специальных упражнений для создания тонкой талии не существует.

Фитнес-тренер развеяла мифы о создании тонкой талии с помощью упражнений
Фото: commons.wikimedia.org by joel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эксперт подчеркнула, что чтобы достичь желаемых пропорций, необходимо придерживаться комплекса рекомендаций.

Первое, что нужно сделать, отметила Горбунова, это создать дефицит калорий.

"Первое — создайте дефицит калорий. За счет похудения уменьшится количество жира в организме. Второе — регулярные тренировки, направленные на увеличение мышечной массы. Наращивание мышц в верхней и нижней части тела визуально сделают талию уже", — рассказала Горбунова в интервью "Спорт-Экспрессу".

Кроме того, правильное и сбалансированное питание играет ключевую роль в процессе роста мышц. Тренер отметила, что специальные "упражнения на тонкую талию" не являются эффективными и могут даже привести к увеличению объема косых мышц пресса, что визуально увеличит талию.

Использование поясов для похудения также не имеет смысла, так как они могут привести только к потере воды, которая восстанавливается после тренировки, отметила тренер.

Утягивающие корсеты также не являются решением для устранения жира в области талии, вместо этого они могут негативно сказаться на пищеварительной системе.

Горбунова рекомендует вместо этого фокусироваться на растяжке, избегать стресса, обеспечивать себе достаточный отдых и следить за осанкой. Правильное положение спины способствует стабилизации мышц и может улучшить внешний вид талии и общую пропорцию тела, заключила фитнес-тренер.

Почему упражнения для ТОНКОЙ ТАЛИИ БЕСПОЛЕЗНЫ! Тонкая талия. NG fitness
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.

МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Можно ли использовать опилки в огороде
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Ставка ВСУ на спецназ не сыграла: профессиональные боевики разбиты Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна
Молодая жена Петросяна объяснила, как сложна её многотрудная жизнь: "Такая моя доля"
Молодая жена Петросяна объяснила, как сложна её многотрудная жизнь: "Такая моя доля"
Последние материалы
Актрису Яну Поплавскую расстроили новости о разводе певицы Алсу
Соседка Преснякова заявила, что внук Пугачёвой снизил цену для продажи дома в РФ
Эйфелева башня увеличит стоимость билетов на 20%
Как быстро и эффективно устранить мешки под глазами
Лучшие варианты автомобилей с пробегом до 1 млн рублей
Жена комика Мусагалиева не работает 16 лет из-за заботы о детях и семье
Эти признаки у растений говорят о нехватке воды
МИД РФ: туристам нужны расширенные полисы страхования для безопасных поездок
Виктория Боня решила зарыть топор войны с брендом Chanel
Ветеринары рассказали, почему кошка внезапно перестала играть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников