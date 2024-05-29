Фитнес-тренер назвала две вещи, которые необходимо делать для формирования тонкой талии

Фитнес-тренер Наталья Горбунова поделилась своими мыслями о том, что специальных упражнений для создания тонкой талии не существует.
Эксперт подчеркнула, что чтобы достичь желаемых пропорций, необходимо придерживаться комплекса рекомендаций.
Первое, что нужно сделать, отметила Горбунова, это создать дефицит калорий.
"Первое — создайте дефицит калорий. За счет похудения уменьшится количество жира в организме. Второе — регулярные тренировки, направленные на увеличение мышечной массы. Наращивание мышц в верхней и нижней части тела визуально сделают талию уже", — рассказала Горбунова в интервью "Спорт-Экспрессу".
Кроме того, правильное и сбалансированное питание играет ключевую роль в процессе роста мышц. Тренер отметила, что специальные "упражнения на тонкую талию" не являются эффективными и могут даже привести к увеличению объема косых мышц пресса, что визуально увеличит талию.
Использование поясов для похудения также не имеет смысла, так как они могут привести только к потере воды, которая восстанавливается после тренировки, отметила тренер.
Утягивающие корсеты также не являются решением для устранения жира в области талии, вместо этого они могут негативно сказаться на пищеварительной системе.
Горбунова рекомендует вместо этого фокусироваться на растяжке, избегать стресса, обеспечивать себе достаточный отдых и следить за осанкой. Правильное положение спины способствует стабилизации мышц и может улучшить внешний вид талии и общую пропорцию тела, заключила фитнес-тренер.
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