Фитнес-тренер назвала две вещи, которые необходимо делать для формирования тонкой талии

Фитнес-тренер развеяла мифы о создании тонкой талии с помощью упражнений

1:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Наталья Горбунова поделилась своими мыслями о том, что специальных упражнений для создания тонкой талии не существует.

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Эксперт подчеркнула, что чтобы достичь желаемых пропорций, необходимо придерживаться комплекса рекомендаций.

Первое, что нужно сделать, отметила Горбунова, это создать дефицит калорий.

"Первое — создайте дефицит калорий. За счет похудения уменьшится количество жира в организме. Второе — регулярные тренировки, направленные на увеличение мышечной массы. Наращивание мышц в верхней и нижней части тела визуально сделают талию уже", — рассказала Горбунова в интервью "Спорт-Экспрессу".

Кроме того, правильное и сбалансированное питание играет ключевую роль в процессе роста мышц. Тренер отметила, что специальные "упражнения на тонкую талию" не являются эффективными и могут даже привести к увеличению объема косых мышц пресса, что визуально увеличит талию.

Использование поясов для похудения также не имеет смысла, так как они могут привести только к потере воды, которая восстанавливается после тренировки, отметила тренер.

Утягивающие корсеты также не являются решением для устранения жира в области талии, вместо этого они могут негативно сказаться на пищеварительной системе.

Горбунова рекомендует вместо этого фокусироваться на растяжке, избегать стресса, обеспечивать себе достаточный отдых и следить за осанкой. Правильное положение спины способствует стабилизации мышц и может улучшить внешний вид талии и общую пропорцию тела, заключила фитнес-тренер.

Почему упражнения для ТОНКОЙ ТАЛИИ БЕСПОЛЕЗНЫ! Тонкая талия. NG fitness