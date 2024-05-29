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Новая услуга от Яндекса и "Ренессанс Страхования": краткосрочное ОСАГО для таксистов с быстрым оформлением

Один день и готово: новая услуга от Яндекса и "Ренессанс Страхования" для таксистов

1:36
Страхование

Яндекс и "Ренессанс Страхование" представили новую услугу — быстрое оформления краткосрочного страхования ОСАГО для такси, сообщает пресс-служба Яндекса.

Один день и готово: новая услуга от Яндекса и "Ренессанс Страхования" для таксистов
Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Это даст водителям такси возможность получить полис за один день, что значительно упростит их жизнь и поможет равномерно распределить расходы на протяжении года. Специальное ОСАГО для такси стало обязательным по закону.

Коммерческий директор "Яндекс Такси" Иван Запольский отметил, что введение этой услуги позволит водителям экономить время и средства, и в первые несколько недель стоимость полиса составит примерно 100 рублей в день. В дальнейшем цена будет зависеть от различных факторов, таких как стиль вождения и аварийность.

Генеральный директор Группы "Ренессанс Страхование" Юлия Гадлиба подчеркнула, что новая система позволит формировать честные цены на ОСАГО для водителей благодаря многофакторному скорингу.

С марта 2024 года вступили в силу изменения в законе об ОСАГО, разрешающие оформление краткосрочных полисов на период от 1 дня до 3 месяцев.

Один из авторов этих изменений, депутат Госдумы Александр Толмачёв, отметил, что новые правила помогут таксистам гибко организовывать свою работу, не выходя за рамки закона. Теперь водителям такси не придётся переплачивать за страховку, если их график работы меняется или если им нужен полис на короткий срок.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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