Космический грузовик "Прогресс МС-25" упал в Тихий океан

Роскосмос сообщил о сходе с орбиты космического корабля "Прогресс МС-25"

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-25" сведён с орбиты, сообщили в Роскосмосе в среду.

Фото: Роскосмос is licensed under public domain

Аппарат пробыл на орбите около полугода. В декабре он привёз на МКС около 2,5 тонн полезного груза, в том числе 48 яиц японского перепела. Но не в качестве деликатеса, а, как уточнили в РКК "Энергия", для одноимённого эксперимента.

28 мая в 11:39 по московскому времени "Прогресс" отчалил от модуля "Поиск", к которому был пристыкован. В 14:48 включил двигатели на торможение и сошёл в атмосферу, где сгорел. Остатки корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

30 мая ему на смену отправится "Прогресс МС-27". Он так же, как и предшественник, повезёт около 2,5 тонн груза.

"Прогресс МС-25" отчалил от МКС