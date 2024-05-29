Решение правительства Московской области: при каждом большом складе должно быть общежитие для его работников

При каждом большом складе должно быть общежитие для его персонала, следует из стандарта обеспечения временными местами проживания работников, не имеющих постоянного места жительства на территории Московской области.
Во вторник Главгосстройнадзор Подмосковья выложил на своём сайте разъяснения этого документа, принятого постановлением областного правительства от 26 февраля № 158-ПП. Они адресованы представителям бизнеса, у которых требования стандарта вызвали массу вопросов по их применению.
В соответствии с этими нормативами, разработанными совместно с Мособлархитектурой и Мининвестом, проект любого складского помещения, будь то склад, логистический комплекс, оптово-распределительный центр и т. п., площадью больше 30 тысяч квадратных метров должен предусматривать общежитие или хостел для рабочих. В противном случае застройщик не получит разрешение на возведение объекта.
Тем, кто разрешение уже поучил и ведёт строительство, рекомендовано дополнить комплекс общежитием. Землю под него можно получить при помощи Центра содействия строительству Московской области.
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