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Решение правительства Московской области: при каждом большом складе должно быть общежитие для его работников

Власти Подмосковья обязали застройщиков обеспечить жильём складских работников

Недвижимость

При каждом большом складе должно быть общежитие для его персонала, следует из стандарта обеспечения временными местами проживания работников, не имеющих постоянного места жительства на территории Московской области.

Власти Подмосковья обязали застройщиков обеспечить жильём складских работников
Фото: www.flickr.com by Secom Bahia is licensed under лицензии Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во вторник Главгосстройнадзор Подмосковья выложил на своём сайте разъяснения этого документа, принятого постановлением областного правительства от 26 февраля № 158-ПП. Они адресованы представителям бизнеса, у которых требования стандарта вызвали массу вопросов по их применению.

В соответствии с этими нормативами, разработанными совместно с Мособлархитектурой и Мининвестом, проект любого складского помещения, будь то склад, логистический комплекс, оптово-распределительный центр и т. п., площадью больше 30 тысяч квадратных метров должен предусматривать общежитие или хостел для рабочих. В противном случае застройщик не получит разрешение на возведение объекта.

Тем, кто разрешение уже поучил и ведёт строительство, рекомендовано дополнить комплекс общежитием. Землю под него можно получить при помощи Центра содействия строительству Московской области.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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