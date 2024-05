Решение правительства Московской области: при каждом большом складе должно быть общежитие для его работников

При каждом большом складе должно быть общежитие для его персонала, следует из стандарта обеспечения временными местами проживания работников, не имеющих постоянного места жительства на территории Московской области.

Фото: www.flickr.com by Secom Bahia is licensed under лицензии Creative Commons Attribution 2.0 Generic