Почему ваш автомобиль может пахнуть бензином: основные причины и советы по устранению

Директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Geely" Андрей Борисов объяснил причины появления запаха топлива в салоне автомобиля.
Основные причины включают утечку в топливной системе из-за поврежденных шлангов, трубок или неисправного насоса. Проблемы с вентиляцией, такие как забитый салонный фильтр или неплотно закрытая крышка бензобака, также могут вызывать этот запах. Перелив топлива ("под завязку") — еще одна возможная причина.
Борисов рекомендует обратиться на автосервис для диагностики и проверки топливной системы, вентиляции и кондиционирования, а также уровня топлива и состояния мотора.
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