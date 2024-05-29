Почему ваш автомобиль может пахнуть бензином: основные причины и советы по устранению

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Эксперт рассказал о причинах появления запаха топлива в салоне автомобиля

0:41
Авто

Директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Geely" Андрей Борисов объяснил причины появления запаха топлива в салоне автомобиля.

Эксперт рассказал о причинах появления запаха топлива в салоне автомобиля
Фото: Wikipedia by premier.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Основные причины включают утечку в топливной системе из-за поврежденных шлангов, трубок или неисправного насоса. Проблемы с вентиляцией, такие как забитый салонный фильтр или неплотно закрытая крышка бензобака, также могут вызывать этот запах. Перелив топлива ("под завязку") — еще одна возможная причина.

Борисов рекомендует обратиться на автосервис для диагностики и проверки топливной системы, вентиляции и кондиционирования, а также уровня топлива и состояния мотора.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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