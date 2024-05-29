Топ-18 самых страшных мостов: от высоты до стеклянных полов

Топ-18 самых страшных мостов в мире

4:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Огромные высоты, шаткие дорожки и ненадежные поручни — так выглядят самые страшные мосты в мире. Некоторые из них кажутся опасными, но их относительно легко пройти. Однако восхождение на другие мосты может быть рискованным.

Фото: unsplash.com by Sweet Ice Cream Photography is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Определить, безопасен ли мост, сложно. В США каждый десятый мост считается "структурно дефектным", что означает необходимость значительного ремонта. Включая Бруклинский мост, по которому ежедневно проезжает более 100 000 транспортных средств.

Вот 18 мостов, которые выглядят опасно. Они расположены на большой высоте, часто качаются на ветру или имеют стеклянный пол.

Для строительства Небесного моста на Лангкави в Малайзии всю конструкцию подняли с помощью вертолета. С длиной в 125 м, это самый длинный изогнутый мост в мире. Мост Ройал-Гордж в Колорадо был построен всего за полгода, а его высота над рекой Арканзас превышает 290 метров. Несмотря на утрату титула самого высокого моста в мире, он остаётся самым высоким в США. Мост на горе Даэдунсан в Южной Корее пересекает узкий каньон. Один путешественник рассказал: "Я чувствовал, как он покачивается, когда усиливался ветер". До моста Эгюий-дю-Миди во Французских Альпах можно добраться по канатной дороге. Посетители могут подняться на вершину горы высотой более 3,6 км. Пересечение стеклянного моста Чжанцзяцзе в Китае стоит около 20 долларов. Как следует из названия, у моста стеклянный пол. Японский мост Эшима Охаси напоминает американские горки. Он выглядит крутым, но уклон дороги для водителей не так велик. Прогулка по мосту Титлис в Швейцарских Альпах — это переход по самому высокому подвесному мосту в Европе. Представитель горнолыжного курорта Титлис Энгельберг заявил NBC News, что "с этого моста нельзя упасть". До Трифтского моста в Швейцарии можно добраться, используя канатную дорогу, а затем пройти около 2,4 км в гору. Мост открыт только для пешеходов. Несколько человек погибли на подвесном мосту Капилано в Ванкувере, Канада. Мост через реку Сиду в Китае — это подвесной мост, расположенный в долине реки Сиду. Он способен выдержать нагрузку в 43 миллиона тонн. Веревочный мост Каррик-а-Ред в Ирландии ведёт к небольшому острову. Он относительно короткий, его длина около 20 метров. Мост Kakum Canopy Walk в Гане состоит из семи частей, расположенных на верхушках деревьев, что делает его одним из самых сложных для перехода. Подвесной мост Хуссайни в Пакистане однажды рухнул и был восстановлен. Его называют самым опасным мостом в мире. Непальский подвесной мост в Гхасе используется для передвижения крупного рогатого скота. Животные — частые гости на мосту, но прохожие тоже приветствуются. Мост Каварау в Новой Зеландии служит площадкой для прыжков с тарзанки. Смельчаки могут прыгать с высоты более 42 метров над рекой Каварау. Деревянные столбы на мосту у Бейн в Мьянме, построенные из тикового дерева, постепенно разрушаются, вызывая опасения обрушения моста, которому уже почти 120 лет. China Tianmen Skywalk Bridge имеет ширину всего 91 см в некоторых местах. Расположенный на высоте 1430 метров над землёй, он открывает великолепный вид на национальный лесной парк Чжанцзяцзе. Виндзорский мост в Гибралтаре, открытый в 2016 году, расположен на тропе "След искателей острых ощущений". Потребуется смелость, чтобы пересечь ущелье на высоте 50 метров над землей.