Не попадайтесь на уловку: как узнать, что ваш будущий автомобиль в залоге

Как избежать покупки автомобиля в залоге: советы экспертов

0:44 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке автомобиля важно убедиться, что он не находится в залоге, чтобы избежать возможных рисков. Эксперты Вадим Адиев и Анатолий Пашаев рассказали о том, как избежать мошенничества со стороны недобросовестных продавцов. Залог может быть использован для получения кредита или в рамках юридического спора, и один и тот же автомобиль может быть заложен несколько раз.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для безопасной покупки залогового авто можно погасить долг в банке или переоформить кредит на себя. Рекомендуется проверить машину в официальном реестре залогов, изучить документы и воспользоваться услугами проверенных сервисов, таких как "Автокод Профи".