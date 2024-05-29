Не попадайтесь на уловку: как узнать, что ваш будущий автомобиль в залоге

При покупке автомобиля важно убедиться, что он не находится в залоге, чтобы избежать возможных рисков. Эксперты Вадим Адиев и Анатолий Пашаев рассказали о том, как избежать мошенничества со стороны недобросовестных продавцов. Залог может быть использован для получения кредита или в рамках юридического спора, и один и тот же автомобиль может быть заложен несколько раз.
Для безопасной покупки залогового авто можно погасить долг в банке или переоформить кредит на себя. Рекомендуется проверить машину в официальном реестре залогов, изучить документы и воспользоваться услугами проверенных сервисов, таких как "Автокод Профи".
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.