Россияне настолько суровы, что даже во время ремонта предпочитают оставаться в квартире

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Более 90% россиян остаются жить дома на время ремонта, показал опрос

1:19
Недвижимость » Ремонт

Большинство россиян остаются жить дома на время ремонта, выяснил онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", результаты исследования обнародовало РИА Новости в среду.

Более 90% россиян остаются жить дома на время ремонта, показал опрос
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under public domain

Точные итоги опроса, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек из всех регионов страны, таковы: 91% респондентов остаются в ремонтируемой квартире, 9% — съезжают на время ремонта.

Основной аргумент — ремонт проводится постепенно, и пока в одной комнате идут работы, в другой можно жить. Кроме того, многие опрошенные делают ремонт самостоятельно или контролируют, как его выполняет нанятая бригада.

Те, кто съезжают, местом временной дислокации выбирают чаще всего дачу (55%) или останавливаются у родственников.

Большинство из них (87%) испытывают тревогу, полагая, что без контроля работники будут хуже трудиться или что-нибудь напортачат так, что потом не исправить.

Те же, кто остаётся дома, раздражаются из-за грязи и мусора (53%), шума, а также неудобств, вызванных невозможностью использования каких-то коммунальных благ.

Какие ещё неприятности приносит ремонт, ранее сообщили в "Сбербанк Страховании".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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