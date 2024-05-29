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Плохие привычки, которые вредят вашей коже ежедневно

Шесть привычек, которые вредят вашей коже

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Несмотря на многочисленные баночки с косметикой и регулярные визиты к косметологу, ваша кожа все еще далека от идеала? Вероятно, дело в повседневных привычках, которые негативно влияют на состояние кожи.

Шесть привычек, которые вредят вашей коже
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Питье с помощью соломинки приводит к образованию морщинок вокруг рта, которые трудно исправить кремами.

Хлопковые наволочки, особенно если спите на животе или боку, способствуют раннему старению кожи, лучше заменить их на шелковые или атласные и стирать не реже раза в три дня.

Работа за ноутбуком более трех-четырех часов в день вредна из-за синего света, аналогичного солнечным лучам, поэтому используйте фильтры синего света.

Недостаток полезных жиров в диете нарушает выработку коллагена и эластина, необходимых для здоровой кожи, поэтому включите в рацион молоко, орехи, авокадо и растительные масла.

Редкое мытье кистей для макияжа способствует размножению бактерий и появлению воспалений, поэтому мойте кисти раз в неделю.

Избыточное потребление сахара ухудшает состояние коллагена и эластина, что приводит к акне и морщинам, поэтому ограничьте сладкое в рационе.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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