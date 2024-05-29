Как понять, что садовым деревьям не хватает магния?

Вот признаки, когда деревьям недостаточно магния

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Магний - один из важнейших макроэлементов, необходимых для нормального роста и развития плодовых деревьев. Его недостаток может стать причиной серьёзных проблем в саду. Поэтому важно вовремя выявить дефицит магния и принять необходимые меры.

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Роль магния в жизни деревьев

Магний является важным компонентом хлорофилла - зеленого пигмента растений. Он участвует в фотосинтезе, синтезе белков, жиров и углеводов, обеспечивает стабильность клеточных мембран.

Без достаточного количества магния деревья теряют способность нормально расти, плодоносить и сопротивляться болезням. Дефицит этого элемента может стать причиной ослабления и даже гибели насаждений.

Признаки нехватки магния у плодовых деревьев

Как понять, что деревьям не хватает магния? Обратите внимание на следующие симптомы:

1. Появление межжилковых хлорозов (пожелтение) на листьях. Сначала желтеют кончики и края листьев, затем по мере усугубления дефицита хлороз распространяется на всю пластинку.

2. Преждевременное опадание листвы. Сильный дефицит магния может спровоцировать раннее осыпание листьев.

3. Плохое формирование плодов. Магний необходим для нормального созревания и качества урожая. При его нехватке плоды растут неравномерно, могут деформироваться или плохо окрашиваться.

4. Замедление роста дерева и снижение зимостойкости. Дефицит магния ухудшает общее состояние растения.

5. Повышенная восприимчивость к болезням и вредителям. Ослабленные деревья хуже противостоят патогенам и вредным насекомым.

Если вы заметили хотя бы один из перечисленных симптомов, стоит провести диагностику и срочно принять меры по восполнению магния.

Как восполнить недостаток магния

Для устранения дефицита магния можно использовать:

- Внекорневые подкормки магниевыми удобрениями

- Внесение магниевых удобрений в почву

- Внесение доломитовой муки или известковых материалов

- Мульчирование приствольных кругов компостом

Своевременное выявление и коррекция нехватки магния позволит сохранить здоровье ваших плодовых деревьев и получать качественный стабильный урожай.