Собчак рассказала о проблемах с законом 16-летней племянницы Леонардо Ди Каприо

Ксения Собчак рассказала о злоключениях племянницы Леонардо Ди Каприо.
Журналистка рассказала, что 16-летняя племянница Леонардо Ди Каприо по имени Норманди Фаррар (дочь сводного брата голливудского актёра) постоянно попадает в скандальные истории вместе с родителями.
"Их арестовывали по обвинению в мелкой краже в 2016-м, а в 2014-м задержали за хранение наркотиков. Тогда отец девочки незаконно бежал вместе с дочерью в Техас", — написала Собчак в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо выразил гордость по поводу русских корней своей бабушки.
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