Собчак рассказала о проблемах с законом 16-летней племянницы Леонардо Ди Каприо

Собчак рассказала о тяжёлой судьбе племянницы Леонардо Ди Каприо

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала о злоключениях племянницы Леонардо Ди Каприо.

Фото: https://www.instagram.com/leonardodicaprio by Инстаграм Леонардо Ди Каприо is licensed under Public domain

Журналистка рассказала, что 16-летняя племянница Леонардо Ди Каприо по имени Норманди Фаррар (дочь сводного брата голливудского актёра) постоянно попадает в скандальные истории вместе с родителями.

"Их арестовывали по обвинению в мелкой краже в 2016-м, а в 2014-м задержали за хранение наркотиков. Тогда отец девочки незаконно бежал вместе с дочерью в Техас", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо выразил гордость по поводу русских корней своей бабушки.