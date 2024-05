Пропавшая немецкая туристка найдена мертвой в горах Аргентины

В Аргентине немецкая туристка пропала без вести после того, как отправилась в одиночный поход. Об этом сообщил Buenos Aires Herald.

Фото: commons.wikimedia.org by Joshua Earle joshuaearle is licensed under under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.