Пропавшая немецкая туристка найдена мертвой в горах Аргентины

Немецкая туристка пропала без вести в горах Аргентины

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Аргентине немецкая туристка пропала без вести после того, как отправилась в одиночный поход. Об этом сообщил Buenos Aires Herald.

Фото: commons.wikimedia.org by Joshua Earle joshuaearle is licensed under under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

19-летнюю девушку последний раз видели 16 мая. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как она вышла из автобуса и направилась по треккинговой тропе в горы Серро-Трес-Мариас, расположенные в провинции Сан-Хуан.

Сообщается, что в тот день погодные условия были неблагоприятными: шел дождь и стоял сильный туман, которые продолжались еще несколько дней, затрудняя поисковые работы. Когда погода улучшилась, спасатели с вертолета заметили женское тело на дне ущелья, примерно в 12 километрах от начала маршрута.

Местные власти предполагают, что это может быть пропавшая Хорн, однако точные выводы будут возможны только после проведения вскрытия. Единственный способ эвакуировать тело — это воспользоваться специальным снаряжением для подъема.