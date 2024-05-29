Пропавшая немецкая туристка найдена мертвой в горах Аргентины

В Аргентине немецкая туристка пропала без вести после того, как отправилась в одиночный поход. Об этом сообщил Buenos Aires Herald.
19-летнюю девушку последний раз видели 16 мая. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как она вышла из автобуса и направилась по треккинговой тропе в горы Серро-Трес-Мариас, расположенные в провинции Сан-Хуан.
Сообщается, что в тот день погодные условия были неблагоприятными: шел дождь и стоял сильный туман, которые продолжались еще несколько дней, затрудняя поисковые работы. Когда погода улучшилась, спасатели с вертолета заметили женское тело на дне ущелья, примерно в 12 километрах от начала маршрута.
Местные власти предполагают, что это может быть пропавшая Хорн, однако точные выводы будут возможны только после проведения вскрытия. Единственный способ эвакуировать тело — это воспользоваться специальным снаряжением для подъема.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.