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Любовь Степушова
Россия выводит Афганистан из международной изоляции

Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана*

4:40
Мир » Азия » Южная Азия

Россия первой в ООН выведет Талибан* из списка террористических организаций, а затем признает правительство Афганистана.

Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана*
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Weaveravel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Талибан* выполнил условия РФ для исключения из списка террористических организаций

Минюст России рекомендовал правительству исключить из списка запрещённых организаций движение Талибан*.

Об этом сообщил ТАСС директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. "Некоторые вопросы" остаются, сказал Кабулов, хотя, по его словам, Талибану* уже направлено приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме 5-8 июня.

Если юристы дали добро, значит, многие требования Москвы к Талибану* сняты. Они, как представляется, были следующими:

  1. Об инклюзивности власти прежде всего по этническому признаку. Это требование потеряло актуальность, так как уже три года в Афганистане стабильное правительство. Кроме того, вероятно, принят аргумент Кабула, что некоторые министры являются этническими таджиками и узбеками.
  2. Борьба с терроризмом внутри Афганистана, поддержание порядка и безопасности. Бунты на севере прекратились или изолированы. После теракта в "Крокусе", вероятно, Афганистан сильно помог Москве с определением исполнителей в террористической организации "Вилаят Хорасан"*, части ИГИЛ*, которая действует на его территории и является врагом Талибана*.
  3. Прекращение производства опия. В апреле 2022 года власти Афганистана запретили любое выращивание опийного мака. Согласно докладу ООН, за год после этого выращивание мака в Афганистане упало более чем на 90%. Производство опия — с 6200 тонн до 333 тонн за тот же период.

Афганистан гарантировал РФ безопасность транзитных маршрутов

За прошедший год стало видно, что Афганистан поддерживает безопасность автомобильного транзита Пакистан — Центральная Азия через территорию Восточного Афганистана.

А у России есть большие перспективы по выходу в Пакистан и Индию через территорию Афганистана. Речь идёт о строительстве газопровода, нефтепровода, железной и автодорог как частей проекта Международного транспортного коридора Север — Юг (МТКСЮ). Коридор имеет протяжённость 7200 километров и создан в 2000 году Россией, Индией и Ираном. После разрыва отношений с ЕС он получил второе дыхание и Афганистан стал нужен как главная страна транзита. Так, железная дорога пройдёт через Узбекистан, в этом контексте не случаен визит президента Владимира Путина в эту страну. Наверняка обговаривались детали.

Всего к МТКСЮ подключены 14 стран, включая

  • Оман,
  • Турцию,
  • Азербайджан,
  • Туркмению,
  • Казахстан,
  • Афганистан
  • и Пакистан.

Эта инфраструктура очень перспективна как кратчайший сухопутный транспортный маршрут из Европы в Азию и рассматривается как альтернатива Суэцкому каналу, поскольку сокращает на 30 дней время доставки товаров между Индией и Россией.

Афганистану нужны инвестиции, нефть и продовольствие — это его шанс

Афганистан нуждается в инвестициях, продовольствии, нефтепродуктах, и Россия может это предоставить. Другого такого выгодного варианта вывода страны из бедности и разрухи у Талибана* нет. Кроме того, работа с РФ и другими странами выведет страну из международной изоляции, учитывая, что Афганистан находится под санкциями ООН. И такая работа вовсю ведётся.

Казахстан, Туркмения и Афганистан месяц назад объявили о планах построить логистический центр в провинции Герат на западе Афганистана. Он будет разгружать и распределять товары с автодороги на железную дорогу, а затем — в морские порты Ирана, Пакистана и Индии для отправки на Ближний Восток и в Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия будет участвовать в инвестициях.

Какие вопросы остаются у России? Талибан* несмотря на то, что он находится в террористическом списке Москвы, уже принял участие в форуме "Россия — Исламский мир". Вероятно, вопросы остались только у Кабулова, а решение руководством РФ уже принято.

*- террористические организации, деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы индия талибан узбекистан афганистан замир кабулов
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