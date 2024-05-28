Россия выводит Афганистан из международной изоляции

Россия первой в ООН выведет Талибан* из списка террористических организаций, а затем признает правительство Афганистана.
Минюст России рекомендовал правительству исключить из списка запрещённых организаций движение Талибан*.
Об этом сообщил ТАСС директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. "Некоторые вопросы" остаются, сказал Кабулов, хотя, по его словам, Талибану* уже направлено приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме 5-8 июня.
Если юристы дали добро, значит, многие требования Москвы к Талибану* сняты. Они, как представляется, были следующими:
За прошедший год стало видно, что Афганистан поддерживает безопасность автомобильного транзита Пакистан — Центральная Азия через территорию Восточного Афганистана.
А у России есть большие перспективы по выходу в Пакистан и Индию через территорию Афганистана. Речь идёт о строительстве газопровода, нефтепровода, железной и автодорог как частей проекта Международного транспортного коридора Север — Юг (МТКСЮ). Коридор имеет протяжённость 7200 километров и создан в 2000 году Россией, Индией и Ираном. После разрыва отношений с ЕС он получил второе дыхание и Афганистан стал нужен как главная страна транзита. Так, железная дорога пройдёт через Узбекистан, в этом контексте не случаен визит президента Владимира Путина в эту страну. Наверняка обговаривались детали.
Всего к МТКСЮ подключены 14 стран, включая
Эта инфраструктура очень перспективна как кратчайший сухопутный транспортный маршрут из Европы в Азию и рассматривается как альтернатива Суэцкому каналу, поскольку сокращает на 30 дней время доставки товаров между Индией и Россией.
Афганистан нуждается в инвестициях, продовольствии, нефтепродуктах, и Россия может это предоставить. Другого такого выгодного варианта вывода страны из бедности и разрухи у Талибана* нет. Кроме того, работа с РФ и другими странами выведет страну из международной изоляции, учитывая, что Афганистан находится под санкциями ООН. И такая работа вовсю ведётся.
Казахстан, Туркмения и Афганистан месяц назад объявили о планах построить логистический центр в провинции Герат на западе Афганистана. Он будет разгружать и распределять товары с автодороги на железную дорогу, а затем — в морские порты Ирана, Пакистана и Индии для отправки на Ближний Восток и в Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия будет участвовать в инвестициях.
Какие вопросы остаются у России? Талибан* несмотря на то, что он находится в террористическом списке Москвы, уже принял участие в форуме "Россия — Исламский мир". Вероятно, вопросы остались только у Кабулова, а решение руководством РФ уже принято.
*- террористические организации, деятельность запрещена на территории РФ.
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