США вновь унижены успешным Афганистаном, который стремится в ШОС

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Афганистан стал успешен после того, как США убежали с позором из страны. Власти в Кабуле подавили внутренних врагов, уничтожили посевы опиумного мака, стабилизировали экономику. Следующий шаг — вступление в ШОС для развития инфраструктурных проектов.

Фото: alcis.org

Афганистан имеет потенциал регионального экономического центра

Геополитическое и геостратегическое положение Исламского эмирата Афганистана (далее — Афганистана) в центре Азии таково, что сильные позиции в Кабуле нужны всем соседям по континенту для развития инфраструктурных проектов. Это:

Китайско-пакистанский экономический коридор (КЭПЭК),

ЛЭП на поставку электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Пакистан через Афганистан (CASA-1000),

газопровод Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ),

Трансафганская железная дорога (Пакистан, Афганистан, Узбекистан). Уже подписано соглашение по её строительству до 2027 года, а к 2030 году поезда по этой дороге смогут перевозить до 15 миллионов тонн грузов в год.

Такие проекты смогут превратить Афганистан в экономический центр региона, если его руководство сможет обеспечить мир в стране.

Экономика Афганистана стабилизирована

Похоже, что руководству Афганистана удалось усмирить внутренних врагов, поэтому стабилизировалось и экономическое положение. Об этом заявила специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану Роза Отунбаева.

Власти страны сообщают о сборе достаточных налогов для финансирования деятельности правительства, включая выплату заработной платы государственным служащим — около 500 тыс. человек. Всемирный банк отмечает, что инфляция в Афганистане снижается, а обменный курс афгани остаётся стабильным и поддерживается Центральным банком Афганистана (DAB).

Как пишет Time, Кабул при талибах (движение признано террористическим и запрещено в России) "добился удивительной эффективности в поддержании оживленной торговли и экспорта важнейших полезных ископаемых, значительном снижении коррупции в сфере налогообложения и таможни и получении около 2 миллиардов долларов годового дохода" — того же по размеру, что демонстрировал Афганистан во время контроля США и при расцвете наркоторговли (давала 14% ВВП).

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что ранее существовала "военная экономика", а сейчас деньги идут в инвестиции, несмотря на санкции и давление.

"Деньги получили стабильность, границы открыты, любой может заниматься бизнесом, голода нет. Несмотря на все эти санкции и давление, есть достижения", — сказал Муттаки.

Афганистан ликвидировал посевы опиумного мака

Среди достижений — реализация запрета на выращивание опиумного мака — более чем на 99% в провинции Гильменд, которая ранее производила более 50% опиума в стране. Об этом заявили сами афганцы, а также фирма Alcis, которая анализирует снимки из космоса. Эксперт фирмы по Афганистану Дэвид Мэнсфилд заявил, что согласно этим снимкам, масштабы сокращения производства опиума в Афганистане "беспрецедентны: культивирование на юге страны сократилось, как минимум, на 80% по сравнению с прошлым годом".

Вместо этого, указывает Alcis, в Афганистане стали выращивать пшеницу и хлопок.

Косвенным фактором, подтверждающим масштабы сокращения посевов опиумного мака в Афганистане, является кратное увеличение производства синтетических опиатов в мире.

Китай приведёт Афганистан в ШОС

Афганистан тесно сотрудничает с Китаем. Пекин быстро увеличил обмен визитами на высоком уровне и пообещал включить Афганистан в свои флагманские мероприятия, связанные с КПЭК.

Китай недавно закрепил за собой медный рудник Мес-Айнак, и с его протекции Афганистан запросился в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Вступление туда напрямую будет зависеть от того, как Кабул будет обеспечивать консенсус в стране и переходить на цивильные производства, например — ковров, на что планируется нанять 1,5 миллиона человек.

Афганистан непременно станет членом ШОС (куда входит и РФ), что обеспечит ему и региону безопасность.

Китайские инвестиции направляются на реконструкцию и реинтеграцию Афганистана в Центральную Азию, Казахстан уже направляет через Киргизию афганцам муку.

Для РФ важен "коридор Север-Юг" через Афганистан в Индию (железная и автомобильная дороги) и возвращение на предприятия, созданные при СССР. Это предприятия по разработке полезных ископаемых, НПЗ, угольные разрезы, электростанции. В Кабуле открылся российский деловой центр, который призван сопровождать российский бизнес.

Британия не желает упускать возможности в Афганистане

Об успехах Афганистана говорит и предложение британского депутата и главы комитета по обороне Тобиаса Эллвуда о признании Талибана (движение признано террористическим и запрещено в России) и возвращении в Кабул британского посольства. В статье для The Telegraph Эллвуд подчеркнул, что Кабул готов пойти на "небывалые компромиссы". При этом, по мнению депутата, "в стране исчезли коррупция и торговля опиумом".

Такие заявления говорят о том, что геополитическая борьба за Афганистан и не думала прекращаться.

Войска США вторглись в Афганистан в октябре 2001 году после событий 11 сентября якобы для того, чтобы найти и наказать членов террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В августе 2021 года силы США в спешном порядке были выведены из Кабула и других районов Афганистана, после чего талибы быстро восстановили контроль над страной.

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