Саммит ШОС показал страхи и надежды участников

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Главная цель участников саммита ШОС — не дать раскачать Западу внутреннюю ситуацию и региональную безопасность. Намечена ускоренная реализация совместных проектов с выходом на финансовую самостоятельность.

Фото: rus.sectsco. org

Украина и Афганистан будут обсуждаться на саммите ШОС

Индия во вторник открыла саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме онлайн. Такой формат, вероятно, связан с трудностями по обеспечению безопасности личного присутствия президента России.

В ШОС входят Россия, Индия, Китай, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В июне 2001 года главы государств-членов ШОС подписали "Декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества", которая разъясняет "Шанхайский дух", основанный на взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве, консультациях, уважении к различным цивилизациям и стремлении к общему развитию.

Индия впервые председательствует в ШОС с тех пор, как в 2017 году стала полноправным членом организации вместе с Пакистаном.

Как пишет газета Hindustan Times, со ссылкой на анонимные источники, ожидается, что на саммите будут обсуждаться:

ситуация с безопасностью в Афганистане,

украинский кризис,

укрепление сотрудничества между государствами ШОС, особенно пути укрепления экономических связей и торговли.

Моди обеспокоен радикализацией молодёжи

Темой председательства Индии является региональная безопасность. Нью-Дели настаивает на более тесном сотрудничестве по стратегиям дерадикализации молодёжных движений. То есть это, по сути, противление "цветным революциям" в Индии на религиозной почве.

Премьер страны Нареандра Моди, выступая на хинди, заявил что территория Афганистана не должна использоваться для дестабилизации соседних стран или поощрения экстремистских идеологий. Моди отметил, что механизм Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС сыграл важную роль во взаимном сотрудничестве в борьбе с финансированием терроризма.

"Мы также должны предпринимать более активные шаги для предотвращения распространения радикализации среди молодежи наших стран. Совместное заявление, опубликованное сегодня по вопросу о радикализации, является символом нашей общей приверженности", — цитирует Hindustan Times.

Си призвал разрушить монополию Запада на мировой порядок

Затем выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул "невиданные за столетие перемены", призывая все стороны уважать "основные интересы" стран ШОС, чтобы разрушить "монополию" на международный порядок Европы и США.

Китайский лидер призвал усилить синергию высококачественного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь" со стратегиями развития различных стран и инициативами регионального сотрудничества, пишет "Синьхуа".

Это был призыв к Индии присоединяться к инициативе, не опасаясь китайско-пакистанского сотрудничества.

Путин хочет финансовой самостоятельности стран ШОС

Затем выступил президент РФ Владимир Путин. Он поблагодарил коллег в ШОС, поддержавших российские власти во время попытки "мятежа" в России. Путин сказал, что риск мирового финансового кризиса возрастает, а следовательно, возрастает вероятность конфликта.

Лидер РФ подчеркнул, что Россия будет сопротивляться санкциям и провокациям Запада, планирует укреплять связи с Шанхайским советом сотрудничества и поддерживает переход на расчёты в местной валюте. Путин также упомянул, что одним из ключей к ШОС является поддержка сотрудничества.

Первый вывод из саммита: безопасность региона — под угрозой

Безопасность важна для всех стран ШОС в период, когда происходит слом старого прозападного мирового порядка. Запад непременно воспользуется промахами всех руководителей стран ШОС во внутренней политике, потому что они не поддерживают западную гегемонию в мире и уже начали активно сопротивляться. Никто не хочет стать следующей Украиной вслед за Ливией, Ираком, Сирией и так далее.

Россия только что избежала трагического развития событий, у Индии есть межрелигиозный конфликт между индусами и мусульманами, у Китая будут проблемы, если рухнет монолитность КПК и события станут разворачиваться по советскому сценарию.

Кстати, есть некий "Глобальный центр помощи по выходу из КПК", в котором развёрнута беспрецедентная кампания дискредитации партии китайских коммунистов и звучат призывы к разрушению "логова дьявола" - материкового Китая.

Внутренние проблемы есть у Пакистана, где идёт бесконечная рубка между сторонниками нынешнего и прежнего президентов, у стран Центральной Азии, вновь принятого Ирана, которые не успевают гасить протесты экономического и политического характера. Поэтому главная задача ШОС — не дать Западу "раскачать лодку", в которой собрались участники организации.

Второй вывод: ШОС надо резко усиливать региональное сотрудничество

Второй вывод — это будет делаться усилением сотрудничества в различных проектах. Путин и Си назвали свои приоритеты — инфраструктурные, логистические и финансовые. Моди поддержал мысль о том, что вступление Ирана в ШОС должно стимулировать усилия по более эффективному использованию порта Чабахар и Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC), чтобы дать не имеющим выхода к морю странам Центральной Азии выход к Индийскому океану.

Индия также представила пять основных направлений сотрудничества в рамках ШОС: стартапы и инновации, доступ к цифровым технологиям, расширение прав и возможностей молодёжи, традиционная медицина и общее буддийское наследие.

Моди рассказал о новых аспектах сотрудничества, таких как:

работа над новыми видами топлива в энергетическом секторе,

декарбонизация на транспорте,

цифровая общественная инфраструктура (DPI) в процессе цифровой трансформации.

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