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Дарья Митина

Дарья Митина: как меняется картина мира на Востоке

3:58
Мир » Азия

Последние события изменили картину мира на Востоке. Что означает возвращение Сирии в Лигу арабских государств, из-за чего в Пакистане фактически началась гражданская война и как меняется политика России в Афганистане, Pravda.Ru рассказала секретарь Объединенной компартии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Дарья Митина: как меняется картина мира на Востоке
Фото: ya.ru

Об успехах Сирии

— Очень важно, что Сирийскую Арабскую Республику пригласили вернуться в Лигу арабских государств. Я об этом говорила с 2011 года, как только у Башара Асада наметились проблемы, и началась гражданская война. Наши замечательные политологи говорили, что Асаду осталась неделя жизни, после чего Дамаск падёт. А я говорила, что Асад будет жив-здоров.

Асад не просто жив-здоров, но и с помощью Российской Федерации вернул контроль над 4/5 своей территории, что в 2011–2012 годах казалось нереальным.

Скоро возобновится работа сирийского посольства в саудовском Эр-Рияде. Это о многом говорит, потому что именно Саудовская Аравия финансировала антисирийскую кампанию. А сейчас в Эр-Рияде открывается посольство. Значит, Сирия не просто "реабилитирована", но ещё ей дадут деньги на восстановление. Недавно иранский лидер Ибрахим Раиси совершил визит в Дамаск — Асад кругом молодец.

О событиях в Пакистане

Самая неприятная новость, но вполне ожидаемая, — фактическое начало гражданской войны в Пакистане. Я в студии об этом неоднократно говорила. Исламабадский суд арестовал популярного бывшего премьера Пакистана Имрана Хана, который, став премьером в 2018 году, объявил войну коррупции. Теперь Имрану Хану самому вменяют коррупцию, что абсурдно, потому что на момент избрания премьер-министром Имран Хан был самым богатым человеком Пакистана. Но Шахбаз Шариф, захвативший власть в ходе путча, делает всё возможное, чтобы Имрана Хана засадить надолго.

Я предрекала начало гражданской войны в Пакистане, если Имран Хан будет арестован. И это случилось.

Теперь сторонники задержанного Имрана Хана напали на резиденцию нового главы правительства в Лахоре, разгромили дом генерал-лейтенанта Маджидыстана, который арестовывал Имрана Хана. Протестующие прорвали блокаду силовиков на Кашмирском шоссе и направились в столицу Исламабад. Власти Пакистана ввели в Исламабад армию, отключили интернет. Все крупные военные базы в Пакистане атакованы протестующими, и солдаты их покинули.

Пакистанская политика определяется армией, именно военные решают, как будет жить Пакистан. Это большая экзистенциальная проблема для региона, потому что при Имране Хане ухудшились отношения с США и те заморозили военную помощь Пакистану на 1,5 млрд долларов в год.

Имран Хан укрепил отношения с Россией и Китаем. Кстати, госпереворот и свержение Имрана Хана случились непосредственно после того, как он посетил Россию и встретился с президентом Путиным, это о чём-то да говорит.

Об Афганистане

Насчёт Афганистана. Россия приняла решение выйти из всех совместных с США форматов афганского урегулирования и создать другой — с участием:

  • России,
  • Китая,
  • Пакистана,
  • Индии.

Закончится абсолютно провальная 20-летняя политика России в отношении Афганистана. Перемена политического вектора — очень отрадный факт. И я снова повторяю как заклинание: надеюсь, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов очень скоро уйдет в отставку.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сирия пакистан афганистан дарья митина ближний восток
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