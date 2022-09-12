Путин и Си Цзиньпин близки к созданию антизападной коалиции

Саммит ШОС в Узбекистане соберёт первых лиц из многих стран Евразии. Москва и Пекин опережают Запад в формировании своей коалиции.

У навязанного Западом мирового порядка есть альтернатива

На фоне санкционной войны США и ЕС против непослушных, в Узбекистане 16-17 сентября состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). ШОС охватывает примерно 60% территории Евразии, 40% населения мира и более 30% мирового ВВП.

В ШОС входят незаконно санкционируемые Западом страны — РФ, Китай, Пакистан, а также постоянно находящаяся под угрозой санкций Индия (за покупку российской нефти и оружия) и четыре страны Средней Азии — Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. В Самарканде будет принят в ШОС Иран — ещё один член "клуба суверенных стран".

Уже подтвердили своё личное присутствие на саммите первые лица всех стран ШОС.

Ожидается, что среди участников будут также лидеры Турции, Азербайджана, Армении, Монголии, Ирана и Белоруссии, возможно, приедет и президент Сирии Башар аль-Асад.

Страны ШОС продвигают пока идею (уже довольно крепкую и обоснованную) о том, что помимо навязанного миру Западом порядка существует альтернативный. И он им больше нравится, поскольку построен не на угрозах санкций, а на консенсусе.

Как написал в статье в преддверие саммита президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, форум подаст пример того, "как можно запустить новый, инклюзивный диалог, основанный на принципах взаимоуважения, доверия, конструктивного сотрудничества во имя общей безопасности и процветания".

Афганистан — часть пространства ШОС

Как ясно из различных открытых источников, обсуждаться будут темы:

Афганистана,

энергетического рынка,

перехода торговли на национальные валюты.

По первой теме высказался хозяин мероприятия и председатель в ШОС Мирзиёев. Он заявил, что "Афганистан — неотъемлемая часть пространства ШОС".

"Наше моральное обязательство — протянуть (Афганистану) руку помощи, предложить пути выхода из кризиса через содействие социально-экономическому росту, интеграции в региональные и глобальные процессы развития", — отметил лидер Узбекистана.

Если попытка втянуть Афганистан в сферу ШОС удастся, то это будет огромным шагом вперёд по обеспечению безопасности Евразии и поможет России экономически выгодно выйти в Пакистан и Индию. Принятие же в ШОС Ирана позволит Москве сделать то же самое по коридору "Север — Юг".

Москва на шаг впереди Запада в формировании энергетической коалиции

Москва опережает Запад в объединении мировых потребителей нефти против санкционной политики.

На фоне перехода председательства в ШОС к Индии вряд ли Нареандра Моди присоединится к "потолку цен" картеля покупателей G7 на российскую нефть. Нью-Дели предпочтёт пользоваться привилегиями низких цен на нефть, предлагаемых РФ как индивидуальная скидка, что выведет Индию в лидеры нефтехимической промышленности в мире.

Отметим, что Запад сделал ставку на Иран, который должен был заместить российскую нефть на рынке после возобновления ядерной сделки, но переговоры снова оказались в тупике. Скоро зима, а Европа остаётся без нефти и дешевых энергоресурсов.

Институализация ШОС — в повестке дня

В этом контексте понятен следующий пункт повестки — выработка дорожной карты перехода торговли на национальные валюты. Эта новость прозвучала на Восточном экономическом форуме, где Институт Китая и современной Азии РАН провёл сессию "Роль ШОС в изменяющемся мире".

Также в ближайшее время Россия может вынести на рассмотрение ШОС вопрос создания органа для разработки единой таможенной политики и транзитного пространства. Это, по сути, первый шаг к новому евразийскому союзу.

Как подсказывают последние события по разрядке напряжённости в Гималаях между Индией и Китаем, которые договорились о выводе из спорного района войск, сегодня нет препятствий для формирования оси Москва — Пекин — Дели:

исторические претензии урегулированы,

есть полное принятие политических систем друг друга,

внешнеполитические позиции очень близки.

Китаю и Индии нужны российские ресурсы, России — китайские и индийские товары, оборудование. В области технологий есть чему поучиться друг у друга, поэтому и здесь сотрудничество может развиваться вполне успешно.

South China Morning Post напоминает, что у Индии были традиционно дружеские связи с Россией и это облегчит для Нью-Дели нормализацию отношений с Китаем. Ведь Китай и Индия заняли аналогичную позицию по поводу событий на Украине и не встали на сторону Запада. Собственно, опора на это трио присутствует и в БРИКС.

В рамках ШОС возможны и другие прорывы в отношениях между Арменией и Азербайджаном, Турцией и Арменией, Пакистаном и Индией. А дальше надо будет постепенно превращать "альтернативный мир" в мир, к которому будет присоединяться всё больше стран.

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