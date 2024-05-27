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"Пошли на поводу у США": России давно пора снять с "Талибана" статус террористической организации

Эксперт Александров: движение "Талибан"* не является террористическим

1:56
Мир

Движение "Талибан"* не является террористическим, России давно пора снять с него этот статус, заявил в беседе с NewsInfo. Ru эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров.

Эксперт Александров: движение "Талибан"* не является террористическим
Фото: flickr.com by isafmedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее МИД и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что "Талибан"* можно исключить из списка террористических организаций.

"Талибан* - никакая не террористическая организация. Это национальное освобождение Афганистана. Они боролись с различными террористическими организациями, в частности, они борются сейчас с ИГИЛ**, которую США создали в Афганистане для дестабилизации всего региона", — пояснил он.

Эксперт отметил, что Россия, присоединившись к резолюции ООН о признании талибов* террористами, пошла на поводу у США, как и в случае с санкциями против Северной Кореи.

На самом деле члены движения являются потенциальными партнерами РФ в борьбе с терроризмом и США, подчеркнул политолог.

"А "Талибан"* - это борцы за национальное освобождение, пуштунские племена в основном националистического такого плана. Никогда они не вели войну за пределами Афганистана. Если считать борьбу за национальное освобождение терроризмом на своей территории, тогда всех можно обвинить: и абхазов, и осетин, и приднестровцев. Кого угодно можно обвинить в терроризме", — отметил он.

Александров рассказал, что "Талибан"* в своё время разгромил моджахедов, с которыми в Афганистане боролись советские войска, и установил свою власть в Афганистане. Но это не имеет отношения к терроризму или антироссийской деятельности, подчеркнул эксперт.

*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

**Организация признана террористической и запрещена в России.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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