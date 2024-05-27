Россия готова признать законность движения "Талибан"*

Экспертиза специалистов из Минюста и МИД рассмотрела вопрос об отказе от признания "Талибана"* террористической группировкой и рекомендовала изменить юридический статус признания организации.

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"Талибан"* долгое время являлся экстремистской группировкой, его представители отличались жестокостью и были уличены в преступлениях террористического характера, в том числе против российских граждан. В то же время в годы американской оккупации участники движения оказывали упорное сопротивление американцам, и в итоге вынудили последних позорно бежать из страны.

Придя к власти в 2021 году, талибы установили режим авторитарного исламского эмирата. В то же время они вопреки ожиданиям не устроили массовый террор, не стали истреблять иноверцев, более того, они неоднократно заявляли о готовности к мирному и равноправному диалогу с другими странами, в том числе и не мусульманскими, такими как Россия и Китай.

Журналист "России-1" Сергей Зенин снял серию репортажей из талибского Афганистана, и согласно его наблюдениям, талибам удалось установить закон и порядок на афганской земле, они истребили наркомафию, прекратили экспорт наркотиков, ранее поощрявшийся американцами. Таким образом, есть признаки того, что талибы сменили имидж и из террористов стали мирными управленцами.

*Талибан пока ещё является террористической группировкой. Окончательное решение о смене её статуса в российском законодательстве принимает президент РФ.