Россия готова признать законность движения "Талибан"*

Экспертиза специалистов из Минюста и МИД рассмотрела вопрос об отказе от признания "Талибана"* террористической группировкой и рекомендовала изменить юридический статус признания организации.

