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Кремль с "Талибаном"* обсудят борьбу с терроризмом и оборотом наркотиков

1:02
Россия

Российские власти намерены обсудить с представителями запрещенной в РФ организацией "Талибан" борьбу с терроризмом и наркотиками, рассказал специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Кремль с "Талибаном"* обсудят борьбу с терроризмом и оборотом наркотиков
Фото: pixabay. com

Встреча произойдет в рамках саммита посвященному Афганистану, который состоится в Казани. Также планируется обсудить рабочие процессы со временным правительством талибов. 

Ранее, глава МИД Сергей Лавров объявил, что Россия не может признать нынешнюю власть Афганистана, пока они не выполнят требования по созданию инклюзивного правительства.

Некоторые эксперты считают, что диалог между Москвой и Кабулом должен привести к безопасности и экономическому развитию региона. 

Замир Кабулов рассказал, что Россия пока не наблюдает действий от запрещенной в РФ организации по вопросу интеграции, это тоже будет являться  темой для обсуждения в столице Татарстана.

 

* — запрещенная в России террористическая организация

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Автор Полина Сушкова
Полина Сушкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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