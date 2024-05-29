Planet Today: учёные из Испании и Германии создали новый штамм вируса коровьей оспы, который уже показал свою эффективность в борьбе с раком у мышей

Учёные из университетов Барселоны и Мюнхена, а также института биомедицинских исследований Беллвитге создали новый штамм вируса коровьей оспы, с помощью которого хотят вызвать гибель раковых клеток.
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Вирусы осповакцины и раньше использовались в качестве средств для борьбы с различными заболеваниями. Некоторые штаммы учёные пытались применять в борьбе с раком. Однако не добились нужных результатов, пишет Planet Today.
Сейчас же учёные из Испании и Германии создали новый штамм вируса, который может провоцировать гибель клеток раковых опухолей.
Его уже протестировали на мышах и выявили, что средство достаточно эффективно борется с различными видами рака.
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