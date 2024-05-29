Planet Today: учёные из Испании и Германии создали новый штамм вируса коровьей оспы, который уже показал свою эффективность в борьбе с раком у мышей

Учёные из Европы разработали новый штамм коровьей оспы для лечения рака

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из университетов Барселоны и Мюнхена, а также института биомедицинских исследований Беллвитге создали новый штамм вируса коровьей оспы, с помощью которого хотят вызвать гибель раковых клеток.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вирусы осповакцины и раньше использовались в качестве средств для борьбы с различными заболеваниями. Некоторые штаммы учёные пытались применять в борьбе с раком. Однако не добились нужных результатов, пишет Planet Today.

Сейчас же учёные из Испании и Германии создали новый штамм вируса, который может провоцировать гибель клеток раковых опухолей.

Его уже протестировали на мышах и выявили, что средство достаточно эффективно борется с различными видами рака.