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Planet Today: учёные из Испании и Германии создали новый штамм вируса коровьей оспы, который уже показал свою эффективность в борьбе с раком у мышей

Учёные из Европы разработали новый штамм коровьей оспы для лечения рака

0:44
Здоровье

Учёные из университетов Барселоны и Мюнхена, а также института биомедицинских исследований Беллвитге создали новый штамм вируса коровьей оспы, с помощью которого хотят вызвать гибель раковых клеток.

Учёные из Европы разработали новый штамм коровьей оспы для лечения рака
Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вирусы осповакцины и раньше использовались в качестве средств для борьбы с различными заболеваниями. Некоторые штаммы учёные пытались применять в борьбе с раком. Однако не добились нужных результатов, пишет Planet Today.

Сейчас же учёные из Испании и Германии создали новый штамм вируса, который может провоцировать гибель клеток раковых опухолей.

Его уже протестировали на мышах и выявили, что средство достаточно эффективно борется с различными видами рака.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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