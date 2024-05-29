Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу

Добавьте кофейную гущу гортензии, чтобы сохранить цвет

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гортензия - этот изящный кустарник с пышными соцветиями нередко сталкивается с проблемой изменения окраски цветков. Один из проверенных способов сохранить насыщенную синюю или розовую окраску - применение кофейной гущи.

Фото: commons.wikimedia.org by Sweetie candykim is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как кофейная гуща влияет на цвет гортензии?

Основная причина, по которой гортензии могут менять цвет - это кислотность почвы. Синяя окраска цветков формируется при низком уровне pH (кислой среде), а розовые и красные оттенки - при pH повышенном (щелочной среде).

Кофейная гуща, будучи сама по себе кислым продуктом, способствует подкислению грунта. Это позволяет сохранить или усилить насыщенную синюю окраску соцветий гортензий.

Кроме того, кофейная гуща служит дополнительным источником питания для растений, обогащая почву органическими веществами, азотом и другими полезными элементами.

Как применять кофейную гущу для гортензий?

Для обеспечения оптимальной кислотности почвы и сохранения синей окраски цветков гортензий рекомендуется:

1. Собирать использованную кофейную гущу и регулярно вносить ее в приствольные круги гортензий. Норма - 1-2 стакана на 1 кв.м.

2. Мульчировать приствольные круги слоем кофейной гущи толщиной 3-5 см. Обновляйте мульчу по мере ее разложения.

3. Весной или осенью можно вносить кофейную гущу в почву вокруг растений при перекопке.

4. Для интенсивного подкисления грунта можно приготовить раствор из кофейной гущи, разбавив ее водой в соотношении 1:10. Поливайте этим раствором около 1 раза в месяц.

Важно! Не допускайте застоя воды в приствольных кругах, так как переувлажнение может навредить растениям.

Также стоит учесть, что применение кофейной гущи более эффективно на изначально кислых или нейтральных почвах. На сильно щелочных грунтах ее может быть недостаточно для изменения окраски.

Регулярное использование кофейной гущи позволит сохранить насыщенный синий цвет цветков ваших гортензий.