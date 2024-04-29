Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дженнифер Энистон выпустит мемуары о браке и разводе с Брэдом Питтом
Прохор Шаляпин выразил критику в адрес отечественных звезд шоу-бизнеса
Причины потемнения антифриза в системе охлаждения автомобиля
Лучшая тренировка для ягодичных мышц
Бьянка преобразилась: успешная потеря веса и последующая абдоминопластика
Михаил Боярский назвал грязью татуировки на женском теле
Почему некоторые люди жестоки по отношению к кошкам
Как выбрать страховку для ребенка в детском лагере?
Рецепт зелёного детокс-супа с петрушкой и кинзой
Почему нельзя пить кофе натощак: откажитесь от этой привычки, пока не поздно

Если пить кофе натощак, то можно испортить здоровье желудка

Здоровье

Пить кофе на голодный желудок вредно для здоровья. В этой статье мы расскажем, почему лучше избавиться от этой привычки.

Если пить кофе натощак, то можно испортить здоровье желудка
Фото: Gallery by Andrew Neel andrewtneel

Почему не стоит пить кофе на голодный желудок

Чашка горячего кофе, выпитая натощак, может раздражать стенки желудка, повышая его кислотность. Частые такие эксперименты могут привести к появлению хронических заболеваний.

Считается, что если добавить в черный кофе молоко, то его действие станет мягче. Кроме того, ваш организм быстрее усваивает кофе, когда желудок пуст. Такое быстрое всасывание может усилить действие кофеина, заставляя вас чувствовать себя более тревожным или раздражительным.

Как пить кофе без вреда для желудка

4 чашки кофе в день — безопасная суточная доза для здорового человека. Врачи рекомендуют не превышать суточную дозу и не пить кофе натощак. Оптимальное время для кофеиносодержащего напитка — сразу после еды или через час-полтора.

Согласно биоритмам человека, наиболее благоприятным периодом для кофе являются утренние часы с 9 до 11 утра.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секреты упаковки: почему профессионалы предпочитают моторное масло в металлических банках
Секреты упаковки: почему профессионалы предпочитают моторное масло в металлических банках
Последние материалы
Дженнифер Энистон выпустит мемуары о браке и разводе с Брэдом Питтом
Если пить кофе натощак, то можно испортить здоровье желудка
Прохор Шаляпин выразил критику в адрес отечественных звезд шоу-бизнеса
Причины потемнения антифриза в системе охлаждения автомобиля
Лучшая тренировка для ягодичных мышц
Бьянка преобразилась: успешная потеря веса и последующая абдоминопластика
Михаил Боярский назвал грязью татуировки на женском теле
Почему некоторые люди жестоки по отношению к кошкам
Как выбрать страховку для ребенка в детском лагере?
Рецепт зелёного детокс-супа с петрушкой и кинзой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников