Почему нельзя пить кофе натощак: откажитесь от этой привычки, пока не поздно

Пить кофе на голодный желудок вредно для здоровья. В этой статье мы расскажем, почему лучше избавиться от этой привычки.
Чашка горячего кофе, выпитая натощак, может раздражать стенки желудка, повышая его кислотность. Частые такие эксперименты могут привести к появлению хронических заболеваний.
Считается, что если добавить в черный кофе молоко, то его действие станет мягче. Кроме того, ваш организм быстрее усваивает кофе, когда желудок пуст. Такое быстрое всасывание может усилить действие кофеина, заставляя вас чувствовать себя более тревожным или раздражительным.
4 чашки кофе в день — безопасная суточная доза для здорового человека. Врачи рекомендуют не превышать суточную дозу и не пить кофе натощак. Оптимальное время для кофеиносодержащего напитка — сразу после еды или через час-полтора.
Согласно биоритмам человека, наиболее благоприятным периодом для кофе являются утренние часы с 9 до 11 утра.
В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.