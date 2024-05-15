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Лучшее время для посещения Австралии: путеводитель по сезонам и регионам

В какое время года лучше ехать в Австралию

1:15
Туризм

Сезоны в Австралии разнообразны, и каждый месяц выделяется своими уникальными чертами. Пик туристического сезона приходится на период с декабря по февраль, когда страна принимает наибольшее количество посетителей. Тем не менее, для тех, кто предпочитает спокойствие, идеальным временем для посещения будет зима, весна или осень.

В какое время года лучше ехать в Австралию
Фото: commons.wikimedia.org by Australiavisa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Подходящее время для походов на пляж зависит от конкретного региона. В Новом Южном Уэльсе и юго-восточной части Квинсленда идеальные месяцы — с сентября по апрель, в то время как в южных штатах и на западе страны лучше выбрать период с ноября по март. В зимние месяцы, от июня до августа, стоимость авиабилетов снижается, так как это время менее востребовано среди путешественников. Вы также можете сократить расходы, выбирая билеты с пересадками и следя за акциями на авиабилеты.

Для любителей активного отдыха, таких как походы по Красному центру, самое благоприятное время — с апреля по сентябрь, когда погода наиболее умеренная. Серфинг подходит для любого месяца, хотя летом (декабрь-февраль) может быть особенно жарко.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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