Сезоны в Австралии разнообразны, и каждый месяц выделяется своими уникальными чертами. Пик туристического сезона приходится на период с декабря по февраль, когда страна принимает наибольшее количество посетителей. Тем не менее, для тех, кто предпочитает спокойствие, идеальным временем для посещения будет зима, весна или осень.
Подходящее время для походов на пляж зависит от конкретного региона. В Новом Южном Уэльсе и юго-восточной части Квинсленда идеальные месяцы — с сентября по апрель, в то время как в южных штатах и на западе страны лучше выбрать период с ноября по март. В зимние месяцы, от июня до августа, стоимость авиабилетов снижается, так как это время менее востребовано среди путешественников. Вы также можете сократить расходы, выбирая билеты с пересадками и следя за акциями на авиабилеты.
Для любителей активного отдыха, таких как походы по Красному центру, самое благоприятное время — с апреля по сентябрь, когда погода наиболее умеренная. Серфинг подходит для любого месяца, хотя летом (декабрь-февраль) может быть особенно жарко.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.