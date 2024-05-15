Вмешалась Пугачёва: стало известно, какая знаменитость могла стать женой Галкина*

В начале 2000-х годов Максим Галкин*, будущий супруг Аллы Пугачевой, ухаживал за Анастасией Чернобровиной, ведущей "Утра России".
В течение двух лет Галкин* демонстрировал внимание, даря Чернобровиной подарки и приглашая её на ужины в рестораны. Они стремились скрывать свои отношения от общественности, предпочитая встречаться в уединенных местах, таких как последние ряды в кинозалах во время ночных сеансов.
Этот роман был полон робкости и интеллигентных жестов со стороны Галкина*, но не развился в более серьезные отношения, уступив место будущему браку комика с Аллой Пугачевой.
* — признан иностранным агентом.
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