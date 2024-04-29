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Как избежать проблем с возмещением по ОСАГО: актуализация данных страхователя и водителей

Полис ОСАГО: как внести изменения и избежать проблем

2:22
Страхование

Все автовладельцы, желающие управлять своим транспортным средством, обязаны оформить полис ОСАГО. Этот документ содержит важные сведения о транспорте, его владельце и водителях. Некоторые из этих данных, такие как VIN-номер автомобиля, являются неизменными. В то же время, другая информация может подлежать изменению, например, смена фамилии или паспортных данных страхователя, или обновление водительского удостоверения.

Полис ОСАГО: как внести изменения и избежать проблем
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Согласно законодательству об ОСАГО, полис должен отражать актуальные и точные сведения обо всех указанных лицах и автомобиле. Несоответствие данных в полисе и документах при ДТП может создать сложности с получением страхового возмещения. Ошибки, влияющие на стоимость полиса, могут быть расценены как умышленные, что приведёт к расторжению договора со страхователем.

Чтобы предотвратить такие проблемы, важно своевременно уведомлять страховщика о любых изменениях или ошибках в данных.

Возможные изменения в полисе ОСАГО включают добавление или исключение водителей, изменение формата полиса с закрытого на открытый, где вождение разрешено любому лицу с водительскими правами. Также можно обновить личные данные владельцев и страхователей, что важно для расчёта коэффициента бонус-малус, зависящего от стажа и возраста водителя.

Проверка на наличие ошибок в документах желательна при оформлении, но в случае их обнаружения необходимо немедленно обращаться в страховую компанию. Кроме того, следует сообщать о замене документов на автомобиль или изменении его госномера, особенно если это связано с изменением региона регистрации.

Оформление ОСАГО может быть на определённый период, что нужно учитывать при изменении сроков использования автомобиля. При смене собственника машины также требуется уведомление страховщика.

Страховые компании обычно не взимают плату за изменение паспортных данных или номера СТС, однако другие корректировки могут повлиять на стоимость полиса.

Для внесения изменений в полис ОСАГО необходимо обратиться в страховую компанию и предоставить все необходимые документы для подтверждения изменений.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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