Стоит ли дрессировать эти бестолковые пародии на собаку: насколько корректный данный вопрос

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Кинологи рассказали, стоит ли дрессировать маленькие породы собак

1:53
Зоосфера » Собаки

Существует распространённое мнение среди любителей собак, что дрессировка мелких пород необязательна. Однако профессиональные кинологи считают иначе.

Кинологи рассказали, стоит ли дрессировать маленькие породы собак
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эксперты настаивают на том, что обучение необходимо для всех собак, включая самых маленьких. Вот несколько ключевых аргументов в пользу этого.

Развитие ума

Многие заводят миниатюрных собак для компании. Но разве интересно общаться с неинтеллектуальным существом? Обучение стимулирует умственное развитие собак, делая их более умными и привлекательными спутниками.

Как и родителям важно образование их детей, так и владельцам важно обучение их четвероногих друзей, чтобы те могли адаптироваться и выжить в обществе.

Безопасность

Необученные собаки часто оказываются в опасных ситуациях. Они могут сбежать, столкнуться с транспортом или начать конфликт с другими животными. Дрессированная собака повинуется командам, что значительно снижает риски.

Комфорт жизни

Вечный лай, натянутый поводок, агрессия — все это делает совместное проживание с собакой сложным. Воспитанная собака обеспечивает спокойную и комфортную совместную жизнь. Она не будет вызывать недовольство соседей или испуг у прохожих.

Коррекция поведения

Недрессированные собаки часто ведут себя агрессивно или боязливо из-за неспособности адекватно воспринимать окружающую среду. Обучение помогает управлять инстинктивными реакциями и снижает уровень стресса у животных.

Дрессировка также может быть увлекательным занятием, учитывая, что многие декоративные породы обладают высоким интеллектом и любят выполнять различные задачи. Это не только способствует их развитию, но и укрепляет связь между собакой и владельцем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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