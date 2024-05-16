Существует распространённое мнение среди любителей собак, что дрессировка мелких пород необязательна. Однако профессиональные кинологи считают иначе.
Эксперты настаивают на том, что обучение необходимо для всех собак, включая самых маленьких. Вот несколько ключевых аргументов в пользу этого.
Развитие ума
Многие заводят миниатюрных собак для компании. Но разве интересно общаться с неинтеллектуальным существом? Обучение стимулирует умственное развитие собак, делая их более умными и привлекательными спутниками.
Как и родителям важно образование их детей, так и владельцам важно обучение их четвероногих друзей, чтобы те могли адаптироваться и выжить в обществе.
Безопасность
Необученные собаки часто оказываются в опасных ситуациях. Они могут сбежать, столкнуться с транспортом или начать конфликт с другими животными. Дрессированная собака повинуется командам, что значительно снижает риски.
Комфорт жизни
Вечный лай, натянутый поводок, агрессия — все это делает совместное проживание с собакой сложным. Воспитанная собака обеспечивает спокойную и комфортную совместную жизнь. Она не будет вызывать недовольство соседей или испуг у прохожих.
Коррекция поведения
Недрессированные собаки часто ведут себя агрессивно или боязливо из-за неспособности адекватно воспринимать окружающую среду. Обучение помогает управлять инстинктивными реакциями и снижает уровень стресса у животных.
Дрессировка также может быть увлекательным занятием, учитывая, что многие декоративные породы обладают высоким интеллектом и любят выполнять различные задачи. Это не только способствует их развитию, но и укрепляет связь между собакой и владельцем.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.