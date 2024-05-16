Виктория Боня объяснила причины своего возвращения в Россию

Телеведущая Виктория Боня поделилась причинами своего возвращения в Россию после 12 лет проживания за границей.
В интервью для Telegram-канала "Звездач" она заявила, что важно поддерживать свою страну в трудные периоды. Боня упомянула, что даже отклонила предложение от представителя Forbes Monaco, выбрав принципиальную позицию остаться в России.
Кроме того, телеведущая решила пропустить Каннский кинофестиваль, который она регулярно посещала ранее, хотя и не исключает возможность посещения фестиваля в будущем.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.