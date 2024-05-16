Куриные крылышки, запечённые в соусе терияки: получаются не хуже, чем в кафе

Предлагаем вам рецепт вкусных запечённых куриных крылышек в соусе терияки, которые можно приготовить быстро и без особых усилий. Рецепт предложен порталом RussianFood.com.
Фото: commons.wikimedia.org by anokarina is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Для этого вам понадобятся:
куриные крылышки — 8 штук (800 г),
2 ст. л. соевого соуса,
3 ст. л. соуса терияки,
1 ст. л. подсолнечного масла,
2 зубчика чеснока,
1 ч. л. кунжута.
Приготовление
Для начала разогрейте духовку до 190 градусов.
Очистите и пропустите через пресс один крупный зубчик чеснока. Затем добавьте к нему соевый соус, соус терияки и подсолнечное масло. Хорошо перемешайте, чтобы получить однородный соус.
После этого промойте и обсушите куриные крылышки и переложите их в миску с приготовленным соусом. Тщательно перемешайте, чтобы крылышки были покрыты соусом со всех сторон.
Выложите крылышки в подходящую форму для запекания или на противень и отправьте их в разогретую духовку на 45 минут.
После этого посыпьте крылышки кунжутом и верните их в духовку на еще 5 минут, чтобы придать им хрустящую золотистую корочку.
Готовые крылышки можно подавать на стол как основное блюдо или вкусную закуску. Они будут идеально сочетаться с другими блюдами и приправленым соусом терияки придаст им особый вкус и аромат. Приятного аппетита! Наслаждайтесь своими запеченными куриными крылышками в соусе терияки!
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