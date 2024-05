Куриные крылышки, запечённые в соусе терияки: получаются не хуже, чем в кафе

Предлагаем вам рецепт вкусных запечённых куриных крылышек в соусе терияки, которые можно приготовить быстро и без особых усилий. Рецепт предложен порталом RussianFood.com.

Фото: commons.wikimedia.org by anokarina is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic