Куриные крылышки, запечённые в соусе терияки: получаются не хуже, чем в кафе

Запечённые куриные крылышки в соусе терияки: отличная закуска к пиву или вкусный ужин

Предлагаем вам рецепт вкусных запечённых куриных крылышек в соусе терияки, которые можно приготовить быстро и без особых усилий. Рецепт предложен порталом RussianFood.com.

Фото: commons.wikimedia.org by anokarina is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для этого вам понадобятся:

куриные крылышки — 8 штук (800 г),

2 ст. л. соевого соуса,

3 ст. л. соуса терияки,

1 ст. л. подсолнечного масла,

2 зубчика чеснока,

1 ч. л. кунжута.

Приготовление

Для начала разогрейте духовку до 190 градусов. Очистите и пропустите через пресс один крупный зубчик чеснока. Затем добавьте к нему соевый соус, соус терияки и подсолнечное масло. Хорошо перемешайте, чтобы получить однородный соус. После этого промойте и обсушите куриные крылышки и переложите их в миску с приготовленным соусом. Тщательно перемешайте, чтобы крылышки были покрыты соусом со всех сторон. Выложите крылышки в подходящую форму для запекания или на противень и отправьте их в разогретую духовку на 45 минут. После этого посыпьте крылышки кунжутом и верните их в духовку на еще 5 минут, чтобы придать им хрустящую золотистую корочку.

Готовые крылышки можно подавать на стол как основное блюдо или вкусную закуску. Они будут идеально сочетаться с другими блюдами и приправленым соусом терияки придаст им особый вкус и аромат. Приятного аппетита! Наслаждайтесь своими запеченными куриными крылышками в соусе терияки!