Новый Kia Sorento Hybrid: стоит ли переплачивать за роскошь и инновации в 2025 году?

Kia Sorento Hybrid 2025: обновленный дизайн и расширенные технологические возможности

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Kia Sorento Hybrid представляет обновленный дизайн для модельного года 2025, следуя за бензиновой версией Sorento, которая годом ранее получила новый квадратный вид и современные технологии.

Фото: Wikipedia by M 93 is licensed under CC BY-SA 3.0

В модели 2025 года присутствует светодиодное освещение "Star Map", янтарные дневные ходовые огни, а задние фонари также получили тонкую звездную обработку. Новые 19-дюймовые колеса и цветовая палитра, включающая городской зеленый, межзвездный серый, минеральный синий и вулканический песок, подчеркивают футуристический настрой производителя.

В салоне доступна новая цветовая отделка Dust Blue. Базовая комплектация EX сохраняет прежнюю приборную панель с 4.3-дюймовым TFT экраном и 12.3-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы.

Версия SX Prestige получает панорамный изогнутый дисплей с двумя 12.3-дюймовыми экранами, добавляя такие технологии, как улучшенная навигация Connected Car Navigation Cockpit, расширенные обновления "по воздуху", беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, а также Digital Key 2.0. Верхняя комплектация улучшает атмосферу салона за счет стандартной замшевой обивки потолка и вентилируемых передних сидений, что приводит к значительному увеличению цены по сравнению с предыдущим годом.

Среди новинок в списке опций — адаптивный круиз-контроль с функцией обучения (SCC-ML) и помощник вождения на автомагистрали 2 с автоматической сменой полосы.

Рекомендуемые розничные цены после добавления платы за доставку в размере $1,375 для 2025 года и изменения в ценах по сравнению с запуском в 2024 году:

EX: $40,065 (увеличение на $1,700)

SX Prestige: $48,265 (увеличение на $4,100)

Оба варианта комплектуются 1.6-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем, дополненным 59-сильным электродвигателем и 1.5-кВт батареей. Суммарная мощность составляет 227 л. с. и 258 фунт-фут крутящего момента, передаваемых на переднюю ось через шестиступенчатую трансмиссию в базовой комплектации EX.