Этим людям запрещено заводить домашних животных — без исключений

Эксперты назвали типы людей, кому запрещено заводить домашних животных

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В основном напоминание о значимости ответственности за домашнее животное адресовано детям. Однако специалисты уверены, что и некоторым взрослым не помешало бы задуматься об этом. Существуют определенные обстоятельства, когда люди могут оказаться не лучшими хозяевами.

Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Основные проблемы связаны с финансовыми возможностями, физическими и моральными аспектами личности, которые будущие владельцы кошек или собак должны учитывать.

Стоит серьезно подумать или даже отказаться от покупки животного, если человек страдает от психических заболеваний. Есть риск, что такой человек может проявить агрессию по отношению к животным.

Также кандидаты, которые чрезмерно нервные или эмоциональные, могут не обладать достаточным терпением для заботы о животных. Домашние питомцы могут страдать в доме перфекционистов, которые одержимы чистотой.

Не стоит забывать о таких проблемах, как аллергия на шерсть или слюну животных.

Плохим выбором будет решение завести животное для тех, кто постоянно занят работой и поглощен ею.

Неудачным вариантом будет также дарение животного в подарок, поскольку в скором времени радость может смениться неприятной рутиной.

Самое сложное в таких случаях — выбор подходящего животного. Подарив его ребенку, можно столкнуться с тем, что ребенок будет относиться к питомцу как к игрушке.