Россия адаптировала свои торговые пути для экспорта золота в ответ на западные санкции, по словам аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина, которого цитирует REX.
В середине 2022 года США, Великобритания, Канада и Япония запретили импорт российского золота, а Швейцария присоединилась к этому запрету в августе того же года в рамках европейского эмбарго.
Экспорт золота был значительным источником дохода валюты для России, с объемом в $15,5 млрд в 2021 году. Санкции были нацелены на уменьшение этих доходов.
Усиление санкционных мер привело к увеличению проверок товарных операций и сложностям в денежных расчетах.
Теперь прямые закупки золота из России в Европу сведены к минимуму из-за технических и репутационных трудностей.
В ответ Россия переориентировала свои торговые маршруты, и на данный момент Китай стал основным покупателем российского золота. При этом высокий спрос поддерживается за счет ценовых скидок и других преференций.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.