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Санкции не проблема: Россия находит новые пути для золотых сделок

Россия изменила направление экспорта золота

1:11
Экономика

Россия адаптировала свои торговые пути для экспорта золота в ответ на западные санкции, по словам аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина, которого цитирует REX.

Россия изменила направление экспорта золота
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В середине 2022 года США, Великобритания, Канада и Япония запретили импорт российского золота, а Швейцария присоединилась к этому запрету в августе того же года в рамках европейского эмбарго.

Экспорт золота был значительным источником дохода валюты для России, с объемом в $15,5 млрд в 2021 году. Санкции были нацелены на уменьшение этих доходов.

Усиление санкционных мер привело к увеличению проверок товарных операций и сложностям в денежных расчетах.

Теперь прямые закупки золота из России в Европу сведены к минимуму из-за технических и репутационных трудностей.

В ответ Россия переориентировала свои торговые маршруты, и на данный момент Китай стал основным покупателем российского золота. При этом высокий спрос поддерживается за счет ценовых скидок и других преференций.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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