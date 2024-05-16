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Как улучшить почву на даче с помощью использованной чайной заварки

Как закопанный в почву на дачном участке чай улучшит ее качество

0:43
Недвижимость

Для улучшения качества почвы на даче можно использовать использованную чайную заварку. Неожиданное применение чая предложила агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, как сообщает издание "БелНовости".

Как закопанный в почву на дачном участке чай улучшит ее качество
Фото: Pexels by Cup of Couple is licensed under CC0

Эксперт отметила, что чай благоприятно влияет на структуру почвы благодаря своему химическому составу. Кроме того, он разлагается медленно, что обеспечивает длительный эффект. Чайная заварка абсолютно безопасна для огорода.

Коврижных подчеркнула, что заварку не обязательно закапывать глубоко. Однако, чтобы она приносила пользу, чай нужно пить без сахара и молока, иначе заварка испортится.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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