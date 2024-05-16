"У меня просто кровища": Айза рассказала о домашнем насилии

Певица Айза рассказала о насилии со стороны Анохина

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Айза-Лилуна Ай в откровенном интервью с психологом Марком Бартоном впервые призналась, что стала жертвой домашнего насилия.

Фото: t.me/aizalovesyou by Feel good with Aiza

Она рассталась с Дмитрием Анохиным в 2020 году, и их развод сопровождался публичными оскорблениями и разделом совместного бизнеса. Несмотря на попытки Айзы наладить общение с бывшим мужем ради сына Элвиса, отношения вновь переросли в скандал, и два месяца назад Анохин допустил акты насилия.

Она рассказала, что Анохин приходил к ней домой без предупреждения, ведя себя неподобающе. Он даже оскорблял старшего сына Айзы, Сэма.

Она поделилась, что её бывший муж вел себя агрессивно даже в присутствии детей.

"Он схватил меня и оторвал губу от десны, прямо снял кусок кожи до мяса. У меня просто кровища. Все это при детях! И замахивается на меня кулаком. В этот момент Элвис прыгает на меня, защищая", — рассказала певица.