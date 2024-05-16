"У меня просто кровища": Айза рассказала о домашнем насилии

Певица Айза-Лилуна Ай в откровенном интервью с психологом Марком Бартоном впервые призналась, что стала жертвой домашнего насилия.
Она рассталась с Дмитрием Анохиным в 2020 году, и их развод сопровождался публичными оскорблениями и разделом совместного бизнеса. Несмотря на попытки Айзы наладить общение с бывшим мужем ради сына Элвиса, отношения вновь переросли в скандал, и два месяца назад Анохин допустил акты насилия.
Она рассказала, что Анохин приходил к ней домой без предупреждения, ведя себя неподобающе. Он даже оскорблял старшего сына Айзы, Сэма.
Она поделилась, что её бывший муж вел себя агрессивно даже в присутствии детей.
"Он схватил меня и оторвал губу от десны, прямо снял кусок кожи до мяса. У меня просто кровища. Все это при детях! И замахивается на меня кулаком. В этот момент Элвис прыгает на меня, защищая", — рассказала певица.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.