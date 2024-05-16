Ольга Бузова раскрыла закулисные секреты телешоу: почему артисты выступают под фонограмму

Бузова рассказала, зачем на самом деле звездам приходится петь под фонограмму на ТВ

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, поделилась информацией о том, что во время съемок телевизионных программ исполнителей часто просят использовать фонограмму.

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Это требование обусловлено желанием обеспечить зрителям качественный звук. По словам Бузовой, такой подход позволяет звукорежиссерам контролировать каждый звук, включая дыхание и вокальные нюансы исполнителя, что делает выступление идеальным на слух.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова призналась, как Ксения Собчак повлияла на её решение остаться в "Доме-2".