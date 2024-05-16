Ольга Бузова раскрыла закулисные секреты телешоу: почему артисты выступают под фонограмму

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, поделилась информацией о том, что во время съемок телевизионных программ исполнителей часто просят использовать фонограмму.
Это требование обусловлено желанием обеспечить зрителям качественный звук. По словам Бузовой, такой подход позволяет звукорежиссерам контролировать каждый звук, включая дыхание и вокальные нюансы исполнителя, что делает выступление идеальным на слух.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова призналась, как Ксения Собчак повлияла на её решение остаться в "Доме-2".
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.