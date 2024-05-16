Пограничный контроль за 8 секунд: финляндия завершила эксперимент цифровых документов

Пограничная служба Финляндии завершила эксперимент Евросоюза по использованию цифровых документов для путешествий, где пограничный досмотр занимал всего 8 секунд. Об этом сообщается в пресс-релизе пограничников.
Финский аэропорт Вантаа стал первым в ЕС, где с конца августа 2023 года по 31 марта 2024 года в рамках пилотного проекта граждане Финляндии могли использовать цифровые документы для полетов в Великобританию и Хорватию. На заключительном этапе проекта цифровыми документами могли пользоваться все пассажиры, вылетающие за пределы Шенгенской зоны.
Эксперимент охватил 466 человек, при этом пограничный контроль занимал 8 секунд: 2 секунды на техническую составляющую и 6 секунд на действия пассажира. В ходе эксперимента выяснилось, что необходимо улучшить освещение в зоне контроля, что стало важным выводом для дальнейших исследований.
Полученные данные будут использоваться для подготовки законодательства ЕС по цифровым проездным документам (DTC), а также для стандартизации DTC в международной организации гражданской авиации ICAO, говорится в сообщении.
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