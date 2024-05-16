Как оставаться здоровым при малоподвижном образе жизни: чем это опасно

Чем опасен малоподвижный образ жизни

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оставаться активным важно для каждого человека. В этой статье мы расскажем, как это сделать, если вы ведете малоподвижный образ жизни.

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Что происходит с организмом при малоподвижном образе жизни

Малоподвижный образ жизни опасен в любом возрасте.

Это приводит к нарушению осанки, кровообращения, снижению мышечного тонуса, раннему развитию шейного остеохондроза, сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, сахарному диабету — и это далеко не полный перечень заболеваний.

Как оставаться здоровым при малоподвижном образе жизни

Сократите время, проведенное в сидячем положении. Конечно, если вы офисный работник, вы вряд ли сможете двигаться весь день. Но чтобы оставаться здоровым, важно вставать со стула и двигаться каждый час или чаще.

Вы также можете подниматься по лестнице вместо лифта или использовать часть обеденного перерыва для прогулки. Начните бегать, ходить пешком или ездить на велосипеде по дороге на работу или в свободное время.

Занимайтесь любым видом спорта. Особенно полезны ходьба, плавание, бег, йога и растяжка. Кроме того, чтобы расслабиться как физически, так и эмоционально, можно сходить на массаж.