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Как избежать переедания: четыре рекомендации для поддержания красивой фигуры

Борьба с перееданием: четыре совета для контроля аппетита

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Переедание - это настоящий грех красоты! Когда перед вами аппетитные блюда, такие как картошка фри с сыром или пицца пепперони, трудно сдержаться. Однако это приводит к высыпаниям на коже, набору веса и другим неприятностям. Вот несколько советов от bebeautiful.in, как избежать переедания, сохраняя здоровье и фигуру.

Борьба с перееданием: четыре совета для контроля аппетита
Фото: Pexels by Tim Samuel is licensed under CC0

Следите за порциями

Важно не только, что вы едите, но и сколько. Если даже ваш рацион сбалансирован, переедание может сорвать все ваши планы. Попробуйте уменьшить порции, подавая еду на маленьких тарелках. Это поможет контролировать количество съеденного и избежать переедания.

Медленно и внимательно

Ешьте медленно, наслаждаясь каждым кусочком. Тщательное пережевывание поможет вашему организму лучше усвоить пищу и быстрее почувствовать сытость. Не торопитесь заедать стресс или праздничные вечера - наслаждайтесь едой и процессом её употребления.

Пейте больше воды

Она ваш верный помощник в борьбе с перееданием. Зачастую чувство голода может быть ослаблено обычной водой. Попробуйте выпить большой стакан жидкости перед едой - это поможет вам почувствовать себя сытым быстрее и избежать переедания.

Не морите себя голодом

Голодание только усугубляет проблему переедания. Вместо того, чтобы держать себя в строгом режиме, позвольте себе небольшие перекусы между основными приемами пищи. Орехи или фрукты - отличные варианты для утоления голода без избыточного переедания.

Следуя этим советам, вы сможете контролировать свой аппетит и поддерживать здоровый образ жизни, избегая переедания.

Как перестать переедать и избавиться от зависимости к сладкому РАЗ и НАВСЕГДА
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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