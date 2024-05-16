Психологи из University of Geneva обнаружили глубокую взаимосвязь между эмоцией зависти и склонностью к участию в радикальных и экстремистских группировках.
Исследование предлагает новую концепцию, где радикализирующий агент рассматривается как проактивный, а не реактивный.
Профессор Пьер Льори, соавтор исследования, утверждает, что зависть помогает лучше понять механизмы радикализации. Функциональная структура зависти включает отслеживание социальных различий, выявление источников благосостояния, стремление к устранению конкурентов и радость от их неудач. Эти этапы совпадают с ключевыми моментами радикализации, сообщает Springer.
Особое внимание уделяется двум аспектам зависти: мотивации к устранению конкурентов и использованию общепризнанных шаблонов взаимодействия для обращения к широкой аудитории.
Процесс типизации, используемый завистливыми агентами, помогает уменьшить значимость индивидуальных проблем и обратить внимание на социальные шаблоны.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.