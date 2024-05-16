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Как индивидуальным предпринимателям в России оформить больничные и декретные выплаты через СФР

ИП в России: как получить больничные и декретные выплаты в 2024 году

1:49
Страхование

Индивидуальные предприниматели (ИП) в России могут получать больничные и декретные выплаты, если заключили договор добровольного страхования с Социальным фондом России (СФР). Для самозанятых граждан без статуса ИП такие выплаты не предусмотрены.

ИП в России: как получить больничные и декретные выплаты в 2024 году
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

ИП обязаны платить фиксированные взносы, которые направляются на пенсионное и медицинское страхование. Однако эти взносы не покрывают пособие по временной нетрудоспособности. Для получения таких выплат необходимо добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, что для ИП не является обязательным.

Для получения больничных и декретных выплат ИП должны заключить договор с СФР и производить соответствующие взносы.

В 2024 году размер добровольных взносов составляет около 7 тысяч рублей. Если в регионе проживания ИП действует районный коэффициент, расчеты ведутся с учетом МРОТ с этим коэффициентом.

Чтобы получать пособия в текущем году, нужно иметь действующий договор добровольного страхования с СФР и уплатить взносы за предыдущий год. В 2024 году право на пособия имеют только те, кто уплатил взносы до конца 2023 года. Взносы, уплаченные в 2024 году, дают право на пособия только в 2025 году.

Для заключения договора с СФР самозанятым гражданам потребуется статус ИП. Самозанятые могут работать без такого статуса, но для получения пособий его необходимо оформить. Это не повлияет на налогообложение, так как обязательные взносы для самозанятых отсутствуют.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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