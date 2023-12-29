Иран казнил агентов израильского "Моссада"

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В Иране были казнены четверо диверсантов, связанных с внешней разведкой Израиля, сообщает EADaily.

Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.

Эти лица, согласно сообщению, участвовали в крупных действиях, направленных против безопасности страны. После проведения соответствующих юридических процедур, они были подвергнуты летальной экзекуции рано утром.

Как ранее было объявлено начальником управления юстиции провинции Западный Азербайджан Ирана 24 октября, было осуществлено арест 10 агентов, связанных с "сионистским режимом".

Их основной задачей, как отмечено, было выявление иранских сил безопасности, активно противостоящих режиму Израиля. Тогда сообщалось, что эти агенты ранее похитили иранских военнослужащих, используя угрозы и физическое насилие в попытках извлечь информацию от них.

По данным иранских властей, арестованные агенты неоднократно получали деньги от представителей "Моссада" за свои операции, включая поджоги домов и транспортных средств иранских силовиков. Диверсионные акты совершались в провинциях Хормозган, Западный Азербайджан и Тегеран на юге, северо-западе и севере Исламской Республики Иран.





