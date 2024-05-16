Кризис в Tesla: Илон Маск уволил половину команды из-за неудачной презентации

Илон Маск уволил почти весь отдел Tesla

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Конфликт между руководителем команды Tesla Supercharger Ребеккой Тинуччи и генеральным директором Илоном Маском стал причиной массового увольнения 500 сотрудников, задействованных в разработке сети быстрых зарядных станций.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию от бывших сотрудников.

Изначально Тинуччи, следуя указаниям Маска, сократила 15-20% своей команды. Однако, когда она обсудила с ним будущее проекта, между ними возник спор. Маск был недоволен представленной презентацией и потребовал дополнительных увольнений, на что Тинуччи ответила отказом, мотивируя это тем, что такие действия могут навредить бизнесу.

Это привело к тому, что Маск уволил почти всю команду отдела, что вызвало шок у бизнес-партнеров.

После этого происшествия Маск заявил о намерении продолжить разработку сети, но с меньшей скоростью. Тем не менее, вскоре поставщики и подрядчики получили от Tesla письма с просьбой приостановить начало новых строительных проектов и закупки материалов.

По данным источников, до конфликта Тинуччи работала под руководством Дрю Баглино, главы отдела аккумуляторов и энергетики, который ушел из компании в середине апреля, после чего ей пришлось напрямую взаимодействовать с Маском.