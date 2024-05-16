Конфликт между руководителем команды Tesla Supercharger Ребеккой Тинуччи и генеральным директором Илоном Маском стал причиной массового увольнения 500 сотрудников, задействованных в разработке сети быстрых зарядных станций.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию от бывших сотрудников.
Изначально Тинуччи, следуя указаниям Маска, сократила 15-20% своей команды. Однако, когда она обсудила с ним будущее проекта, между ними возник спор. Маск был недоволен представленной презентацией и потребовал дополнительных увольнений, на что Тинуччи ответила отказом, мотивируя это тем, что такие действия могут навредить бизнесу.
Это привело к тому, что Маск уволил почти всю команду отдела, что вызвало шок у бизнес-партнеров.
После этого происшествия Маск заявил о намерении продолжить разработку сети, но с меньшей скоростью. Тем не менее, вскоре поставщики и подрядчики получили от Tesla письма с просьбой приостановить начало новых строительных проектов и закупки материалов.
По данным источников, до конфликта Тинуччи работала под руководством Дрю Баглино, главы отдела аккумуляторов и энергетики, который ушел из компании в середине апреля, после чего ей пришлось напрямую взаимодействовать с Маском.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.